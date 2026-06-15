大雨による水害や地震による建物の倒壊など大規模な災害を想定した防災訓練がきのう（14日）岩国市で行われました。



県総合防災訓練は災害時に県や消防、警察、医療機関などがスムーズに連携をとれるようにと毎年この時期に行われています。



訓練は大雨による水害や大きな地震による建物の倒壊が起きたという想定で行われ、消防や機動隊員らが取り残された人やケガ人を救助していきました。





防災に関する展示コーナーで並べられていたのが白いパネル。衛星通信機器「スターリンク」です。（総務省中国総合通信局防災対策推進室 曽根川航大 主査）「中継局や基地局が倒れてWi-Fiがつながらないと大変だと思うので、機器を貸し出して携帯が安全につながるような取り組みをしている」スターリンクは地上の通信が途絶えた場合でも衛星通信によってインターネット環境を確保できるもので国内の通信事業者は各社のスターリンクを効率よく避難所へ分配できるよう協力体制を強化しています。県も有事の際に活用できるようにと昨年度スターリンクを20台購入していて県内8つの事務所に配置しています。（村岡嗣政知事）「個人の連絡もそうですけど遠隔医療など、災害があったときにそういうニーズをサポートできるように新しい技術を活用しtながら環境を整えている」訓練には80の関係機関からおよそ650人が参加しました。