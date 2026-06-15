ワールドカップに負けないくらい高校サッカーも熱いんです！



全国高校総体・インターハイの切符、そして広島県の頂点をかけた戦いが、6月14日に行われました。

武器は、相手をのみ込む圧倒的な攻撃力。頂点しか見ていない王者が、県内3冠へ突き進む！



■瀬戸内高校 池田 在主将

「日本一をとるための通過点。絶対に譲れない。」



その王者に挑むのは、26年ぶりに決勝へ帰ってきた沼田高校。2025年の選手権から県内3大会連続の決勝進出。公立の伝統校が、古豪復活をかけて王者に挑む！





■沼田高校 池田 怜央主将「優勝が大きな壁。壁を超えられるように全員で戦いたい。」王者か… 挑戦者か… インターハイの切符を懸けた熱い戦いが幕をあける！6月14日、県総体決勝戦。試合が動いたのは前半5分。青の瀬戸内高校のクロスに合わせたのは、大西 崇翔選手！準決勝につづき2試合連続ゴール！瀬戸内高校が先制します。■瀬戸内高校 大西 崇翔選手「きょうも点を決めてやろうという気持ちだったのでうれしかった。」さらに19分…■実況「クロスにヘディング！」立ち上がりから王者・瀬戸内高校が主導権を握り、2点リードで折り返します。■沼田高校応援「俺たちの沼田～」反撃したい赤の沼田高校…。後半たちあがり、中盤の中田選手を中心に攻撃を組み立て、ゴールに迫ります。しかし、瀬戸内高校の攻撃は止まりません。その後もゴールを重ね、大量6得点。ゴールラッシュで3連覇を決めました。■瀬戸内高校・池田 在主将「日本一をとるための通過点。そこに向けて準備していきたい。」インターハイは7月25日福島で開幕。広島の王者が、再び全国へ向かいます。■有田優理香アナウンサー「胴上げされていかがですか？」■瀬戸内高校 石川 喬穂監督「日本一でしてもらいたいので、もう1度（インターハイの）福島でお願いします。」【2026年6月15日 放送】