【サッカーW杯】強豪相手に「勝ち点1奪取で歓喜」早朝のPV会場で森保ジャパンを応援《長崎》
サッカーFIFAワールドカップ2026。
日本代表は15日の初戦、強豪オランダを相手に2-2の同点で勝ち点1をつかみ取りました。
長崎市ではパブリックビューイングも行われ、地元出身の森保監督が率いるサムライブルーにエールを贈りました。
「最高の景色を」をスローガンに掲げ強豪オランダ戦に臨んだ日本代表。
率いるのは、前回大会に続き長崎市出身の森保 一監督です。
森保監督の地元・長崎市の出島メッセ長崎では、パブリックビューイングが行われ、約110人が声援を送りました。
長崎市のスポーツバー「立ち飲み ぽいち」にもサポーターの姿が。
（サポーター）
「みんなで応援したいと思って来た。森保さんの出身なので県民一体となって応援したい」
店主の樋口 紀彦さんは森保監督の1学年後輩で、小学校から高校まで共にサッカーをしていた幼なじみ。店名の“ぽいち”は森保監督の愛称です。
（立ち飲み ぽいち 樋口 紀彦 店主）
「4年前よりはかなり強くなっていると思うので、互角以上に戦えると思うので勝ってくれると思う。試合が終わって勝てば(森保監督に)メールしようと思う」
試合は、前半、オランダに押し込まれる時間が続きますが、日本代表は粘りの守備をみせ、スコアレスで折り返します。
（サポーター）
「危ないシーンも多いがなんとか耐えているので勝ってほしい。(森保監督のサイン入りTシャツを)ここだと言わんばかりに着てきた。応援している」
（立ち飲み ぽいち 樋口 紀彦 店主）
「後半からギアを上げてくれると思うので、前半0-0でよかった」
（オランダサポーター）
「スローペースな試合なので、両チームがチャンスをうかがっている。後半は前半より少し良くなることを期待している」
後半に攻勢を強めたい日本代表でしたが、開始早々、セットプレーから先制点を奪われてしまいます。
それでも後半12分、相手陣内で久保からパスを受けた中村が今大会チーム初得点を挙げ、同点に追いつきます。
ただ、同点の喜びもつかの間、その7分後にはオランダに勝ち越しされ再び追う展開に。
試合はその後こう着状態となりますが、終盤の後半44分、日本代表はコーナーキックから小川のヘディングシュートが鎌田に当たって値千金の同点ゴール。
2-2の引き分けに持ち込み初戦で勝ち点1をつかみ取りました。
（サポーター）
「ズバリ采配が当たった。最後まであきらめない姿勢に感動した」
（サポーター）
「かっこよかった。(後半は)ゴールが入るようになって焦るときもあったが楽しかった」
（県サッカー協会 殿村 育生 会長）
「森保ジャパンのステップアップした底力だった。ホイッスルが鳴るまで応援の声がしていて本当にありがたかった。新しい景色を見せてほしい」
グループステージ第2戦、チュニジア戦は日本時間の21日午後1時キックオフです。