サッカーFIFAワールドカップ2026。

日本代表は15日の初戦、強豪オランダを相手に2-2の同点で勝ち点1をつかみ取りました。

長崎市ではパブリックビューイングも行われ、地元出身の森保監督が率いるサムライブルーにエールを贈りました。

「最高の景色を」をスローガンに掲げ強豪オランダ戦に臨んだ日本代表。

率いるのは、前回大会に続き長崎市出身の森保 一監督です。

森保監督の地元・長崎市の出島メッセ長崎では、パブリックビューイングが行われ、約110人が声援を送りました。

長崎市のスポーツバー「立ち飲み ぽいち」にもサポーターの姿が。

（サポーター）

「みんなで応援したいと思って来た。森保さんの出身なので県民一体となって応援したい」

店主の樋口 紀彦さんは森保監督の1学年後輩で、小学校から高校まで共にサッカーをしていた幼なじみ。店名の“ぽいち”は森保監督の愛称です。

（立ち飲み ぽいち 樋口 紀彦 店主）

「4年前よりはかなり強くなっていると思うので、互角以上に戦えると思うので勝ってくれると思う。試合が終わって勝てば(森保監督に)メールしようと思う」

試合は、前半、オランダに押し込まれる時間が続きますが、日本代表は粘りの守備をみせ、スコアレスで折り返します。

（サポーター）

「危ないシーンも多いがなんとか耐えているので勝ってほしい。(森保監督のサイン入りTシャツを)ここだと言わんばかりに着てきた。応援している」

（立ち飲み ぽいち 樋口 紀彦 店主）

「後半からギアを上げてくれると思うので、前半0-0でよかった」

（オランダサポーター）

「スローペースな試合なので、両チームがチャンスをうかがっている。後半は前半より少し良くなることを期待している」

後半に攻勢を強めたい日本代表でしたが、開始早々、セットプレーから先制点を奪われてしまいます。

それでも後半12分、相手陣内で久保からパスを受けた中村が今大会チーム初得点を挙げ、同点に追いつきます。

ただ、同点の喜びもつかの間、その7分後にはオランダに勝ち越しされ再び追う展開に。

試合はその後こう着状態となりますが、終盤の後半44分、日本代表はコーナーキックから小川のヘディングシュートが鎌田に当たって値千金の同点ゴール。

2-2の引き分けに持ち込み初戦で勝ち点1をつかみ取りました。

（サポーター）

「ズバリ采配が当たった。最後まであきらめない姿勢に感動した」

（サポーター）

「かっこよかった。(後半は)ゴールが入るようになって焦るときもあったが楽しかった」

（県サッカー協会 殿村 育生 会長）

「森保ジャパンのステップアップした底力だった。ホイッスルが鳴るまで応援の声がしていて本当にありがたかった。新しい景色を見せてほしい」

グループステージ第2戦、チュニジア戦は日本時間の21日午後1時キックオフです。