6月にオープンした名古屋市立大学の救急災害医療センターで、ヘリコプターの離着陸訓練が行われました。

【写真を見る】ドクターヘリより大きな自衛隊中型ヘリも着陸可能 名市大病院の救急災害医療センターでヘリコプターの離着陸訓練 ｢平常時から災害時まで…｣

15日は、センター屋上のヘリポートに名古屋市の消防ヘリが着陸して患者を降ろし、さらにここから患者を乗せて離陸する訓練が行われました。このヘリポートは災害時に備え、通常のドクターヘリよりも大きな自衛隊の中型ヘリも着陸できるということです。

「平常時から災害時まで重症患者や地域を守るための病院」

（救急災害医療センター 祖父江和哉センター長）

「平常時から災害時まで、重症の患者、地域を守るための病院として機能するというふうに思うし、そうならないといけない」

名市大病院の救急災害医療センターは平時の救急医療と、南海トラフ地震など災害時の医療を担う専門の施設として作られ、規模は国内最大級。いざという時の医療の要として期待されています。