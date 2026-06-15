愛知県一宮市の住宅メーカー「東陽住建」。中東情勢悪化の影響を受け、ナフサ不足に悩まされてきました。

【写真を見る】アメリカとイラン“戦闘終結の合意” ナフサ不足に悩む住宅メーカー｢ナフサは入ってくるのか…｣ すでに値上げ通告｢すぐ価格が下がるとは思えない｣

ことし4月に取材した際には、『システムバス・ユニットバス 新規受注見合わせの件』というお知らせが…

（東陽住建 中井義也代表 ことし4月）

Q.お風呂が新しく作れない状態？

「そうなんです。お風呂・キッチン・洗面・トイレが入荷しないとなると、私たちも危機的な状況ですから」

メーカーの供給体制や生産性が改善

設備メーカーから納期の未定や延期などが相次ぎ、5月には最大4か月待ちの状態だったということですが、今月に入ってからは…



（中井代表）

「工期でお待たせするのは、最近はだんだん解消してきている。代替品が輸入できるようになったり、メーカーの供給体制や生産性が改善された」

「戦闘終結の合意」についてどう思う？

納期の遅れは改善傾向にあるものの、価格については依然高いまま。こうした状況の中、6月15日に発表された「戦闘終結の合意」については…



（中井代表）

「歓迎すべき点ではあるとは思いますが、石油製品がきちっと入ってくるかどうか注視したい」

資材高騰も「すぐに価格が下がるとは思えない」

また、お風呂やトイレなどの水回り設備や、壁や床などの内装材については、8月と10月にそれぞれ値上げの方針を一部メーカーからすでに伝えられていて、「すぐに価格が下がるとは思えない」とも話します。



（中井代表）

「何かしらこの合意がブレーキになればいいなと思います」