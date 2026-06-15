（柳沢彩美アナウンサー）

サッカーＷ杯、初戦で強豪オランダを相手に2-2の引き分けとなった日本代表。今後のスケジュールを確認しておきましょう。次の日本の試合は、チュニジアと21日（日）に行われます。そして、さらに26日（金）はスウェーデン戦となります。

【写真を見る】【サッカーＷ杯】初戦劇的ドローの日本代表 今後の試合日程は 日本時間16日に初戦を迎えるイラン代表は合宿地メキシコからアメリカに到着

気になるのは、決勝トーナメント行けるかというところですね。条件としましては、予選は12グループに分かれていますが、各グループの1位、2位の24チームがまず進出できる。さらに、もうワンチャンスあるんですね。各グループ3位までに入り、その成績上位（勝ち点・得失点差など）の8チームが決勝トーナメント進出。合わせて32チームが決勝トーナメントに行けるんですね。

イラン代表は明日初戦 前日にアメリカ入り

今回、アメリカでたくさんサッカーの試合が行われますが、イラン代表のアメリカ入りがどうなるのか。これが心配されていました。イランの試合は、日本時間の明日が初戦です。

ロサンゼルスで行われますが、その後の2試合目、3試合目もすべてアメリカで開催されます。一方イランの合宿地はメキシコです。それはアメリカ側が受け入れなかったためで、イラン側はアメリカでの滞在が試合当日だけに制限されると、アメリカから通告されたと発表していたんですね。

ただその後アメリカ政府が、「イラン代表は試合前日に現地入りすることができるだろう」と述べていました。

そしてロイター通信によりますと、明日の試合のためにイラン代表は、無事アメリカ入りすることができたということです。ただ、他のチームと比べても、“前日入り”という厳しい条件の中で、イラン代表は明日、初戦を迎えることになります。