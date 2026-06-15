格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は１５日、埼玉・川口市内で記者会見し、７月からの３大会で実施する女子スーパーアトム級のカード４試合を発表した。

「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５ ｉｎ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」（７月１８日、広島グリーンアリーナ）で大島沙緒里がイ・イェジ（韓国）と激突。パク・シウ（韓国）vs 須田萌里も組まれた。

また「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）でケイト・ロータスがＮＯＥＬと対戦。９月１０日の「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（京セラドーム大阪）でＲＥＮＡが柔道の五輪銅メダリスト、ナターシャ・クジュティナ（ロシア）と対戦する。

女子スーパーアトム級は、第４代王者の伊澤星花が第１子を妊娠したため王座を返上。この日発表された４試合の試合内容、勝ち方を総合的に評価して２人を選出し、大みそかに王座決定戦を行う。

榊原信行ＣＥＯは「今日発表させてもらうスーパーアトム級は、女子格闘技の未来が大きく明るくなるのか、もういいなと思わせてしまうのか、ＲＩＺＩＮ、男子に混ざって女子格闘技が必要かどうか問われるとっても重たいチャレンジだと思っています」と悲壮な表情を見せた。