オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分けた。後半43分に同点ゴールが決まり、勝ち点1をゲット。熱い展開に、現地で試合を見届けた博識の元アイドルも大興奮だった。

1点を先取された日本。後半12分に中村敬斗のゴールで追いついた。これに現地で歓喜したのが、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳だった。

追いかける展開とあり、試合を見つめる様子は真剣そのもの。普段のにこやかな表情とは一変し、鋭い視線を送っていた。ただ、ゴールが決まった瞬間に感情爆発。両手を突き上げて飛び跳ね、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之らとハグする場面もあった。興奮はなかなか収まらず、何度もガッツポーズした。

実際の映像をスポーツチャンネル「DAZN」公式Xが公開。ファンからは「アイドルがして良い顔とガッツポーズじゃないんよwww」「影ちゃん本気でサッカー好きで戦ってるのが伝わってきて大好き」「サッカー見てる時の私と同じ顔つきしてる」「アイドルのガッツポーズじゃない」「影ちゃんがサッカーファンから信用されるの、こういう所なんだろうな」「熱い人なんだね」「ゴールが決まるまでのの表情、怖いぐらいの気迫」「点入る前の顔がサッカーオタク感すぎる」などと注目されていた。



（THE ANSWER編集部）