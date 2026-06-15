オランダ戦後のロッカーが話題

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。海外メディアが、試合後に綺麗に清掃された日本のロッカールームに注目。海外ファンも称賛を寄せていた。

ピッチ上だけじゃない。観客は見ることができない、ロッカールームでも代表の誇りが示された。

オランダに2度追いつき、勝ち点1を掴んだ日本。試合後、ロッカールームは綺麗に整理整頓され、ゴミは1か所にまとめられた。さらに、大会側から支給されたとみられるタオル、ビブスは綺麗に畳まれ、まさに文句なしの状態だった。

過去のW杯や国際大会でも脚光を浴びてきた“美ロッカー”を、デジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」が撮影。米ファッション誌の「Complex」とスポーツ部門「Complex Sports」公式インスタグラムが実際の画像を公開した。

「タオルや他のものまできちんと畳んでいた」「チームはロッカールームを完璧に綺麗にして退出し、W杯で続いている日本の慣例を今回も示した」と紹介。これに心打たれた海外ファンもコメントを寄せた。

「日本人は世界で最もきちんとしていて、心の温かい人たちだ」

「ピッチの上でも外でも本当に素晴らしい。サムライ（日本代表）に敬意」

「文化はお金では買えない」

「みんな見習うべきだ」

「リスペクト」

「アメリカも1つか2つくらい見習ったほうがいいな……いや、20個くらい見習うべきか」

「さすが日本」

「敬意しかない」

オランダ戦後には、客席を清掃する日本サポーターの姿も目撃され、FIFAの公式Xでは「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と紹介。日本の美徳文化が今大会でも注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）