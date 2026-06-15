CUTIE STREET桜庭遥花「LARME」表紙で新たな魅力 FRUITS ZIPPER松本かれんとのユニット“PiKi”ロングインタビューも
【モデルプレス＝2026/06/15】CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が、6月17日発売の『LARME 069』（Summer 2026／株式会社LARME）の表紙に登場する。
【写真】きゅーすと“ぱるたん”桜庭遥花、スラリ美脚
「甘くて、かわいい 女の子のファッション絵本。」をコンセプトに幅広く展開中の『LARME』。今号の表紙を飾るのは、LARMEレギュラーモデルとして活躍する桜庭。今回の表紙コンセプトは“羊”。羊のぬいぐるみとお揃いの帽子に加え、ふわふわ・もこもこのオリジナル衣装をこの撮影のためだけに特別制作。幻想的で愛らしい世界観の中で、桜庭遥花の新たな魅力をたっぷりと届ける。
さらに巻頭特集には、注目のユニット・PiKiが登場。最新曲『Twilight Twilight』のリリース発表でも話題を集める彼女たちが、LARMEならではの甘くてかわいい世界観を表現している。誌面では、PiKiの松本かれんと桜庭によるロングインタビューも掲載。音楽活動への想いやお互いの関係性、ここでしか読むことのできないエピソードが詰まっている。ビジュアルからインタビューまで、LARMEらしい“甘くて、かわいい”世界をぎゅっと詰め込んだ。
そのほか誌面には、ME:IのRINONとSUZU、FRUITS ZIPPERの真中まな、CUTIE STREETの川本笑瑠＆板倉可奈、きゅるりんってしてみての逃げ水あむ、ファントムシータのもななどが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】きゅーすと“ぱるたん”桜庭遥花、スラリ美脚
◆桜庭遥花「LARME」表紙登場
「甘くて、かわいい 女の子のファッション絵本。」をコンセプトに幅広く展開中の『LARME』。今号の表紙を飾るのは、LARMEレギュラーモデルとして活躍する桜庭。今回の表紙コンセプトは“羊”。羊のぬいぐるみとお揃いの帽子に加え、ふわふわ・もこもこのオリジナル衣装をこの撮影のためだけに特別制作。幻想的で愛らしい世界観の中で、桜庭遥花の新たな魅力をたっぷりと届ける。
◆ME:I・RINON＆SUZUらも登場
そのほか誌面には、ME:IのRINONとSUZU、FRUITS ZIPPERの真中まな、CUTIE STREETの川本笑瑠＆板倉可奈、きゅるりんってしてみての逃げ水あむ、ファントムシータのもななどが登場する。（modelpress編集部）
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