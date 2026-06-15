猫のヒゲを切ってはいけない4つの理由

猫のヒゲは「触毛」とも呼ばれる高精度の感覚器で、根元には神経と血管が通っています。切っても痛みは生じませんが、失うことで猫の日常生活にさまざまな支障をきたし、ケガをする可能性も否定できません。なぜヒゲを切ってはいけないのか、その理由を見ていきましょう。

1.平衡感覚が鈍くなる

猫のヒゲは周囲の状況を把握するための重要な感覚器官です。ヒゲから得た情報は脳に伝えられ、体の向きや姿勢の調整に活用されています。そのため、高い場所へのジャンプや細い塀の上の移動でも、バランスを保ちながらスムーズに行動できるのです。

ヒゲを切ってしまうと、こうした情報を十分に得られなくなり、高い場所でふらついたり、ジャンプの着地に失敗したりする場合があります。普段は難なくこなしていた動作でも、転落やケガのリスクが高まるため注意が必要です。

2.物にぶつかりやすくなる

猫のヒゲは体の幅とほぼ同じ長さで、周囲の空間を確認するためのセンサーとして機能しています。たとえば、壁や家具との距離、通路の広さなどを把握して、狭い場所でも無理なく通り抜けるのに役立っています。とくに薄暗い場所では、視覚を補う重要な役割も担っています。

ヒゲを切ると正確に空間を認識できずに、家具の角や壁に顔や体をぶつけるようになる可能性が否定できません。さらに通れない幅の隙間に無理に入ろうとして、身動きが取れなくなるといったことも考えられます。

3.狩りに支障が出る

猫のヒゲは、狩りの際に空気中のわずかな振動を捉えて獲物の位置や動きを感知しており、動いていない獲物の気配も感じとることができます。たとえば、狩りの際にヒゲを前に突き出すことがありますが、それは獲物までの距離や状態を確認する行動です。

室内飼いの猫の場合も同様で、おもちゃを使った遊びの際にもヒゲで対象物の動きを読み取っているようです。そのため、ヒゲを切ってしまうと反応が遅くなったり、遊びへの意欲が落ちたりする可能性があります。

4.猫の感情がわかりにくくなる

猫のヒゲは生きていくうえで欠かせない感覚器官ですが、感情をあらわす大事な器官でもあるのです。たとえば、リラックスしているときはヒゲがだらりと下向きに、興味や興奮があるときは前方に向き、恐怖や警戒を感じているときは頬に沿って後方に引かれます。

ヒゲを切ってしまうと、これらの感情のサインを読み取れなくなってしまいます。飼い主さんが愛猫の気持ちを把握しにくくなるだけでなく、猫も感情をうまく伝えられなくなり、ストレスを抱えてしまう可能性があるでしょう。

ヒゲの主な役割

猫のヒゲは口元だけではありません。目の上やあご、前足の手首付近にもあります。ヒゲの根元は非常に深く、神経や血管とつながっていて、ヒゲで集めた情報は直接脳に伝わります。

ヒゲの主な役割には、高い場所でのバランス保持や暗所での障害物の回避、獲物の存在を把握するなどがあり、生きていくうえでとても重要な器官なのです。

また、猫のヒゲは目の周りの神経ともつながっており、顔に何かが近づいた際に瞬時にまぶたを閉じて目を守る役割も担っています。さらに、前述のとおり感情をあらわす器官のひとつとしても知られています。

ヒゲを切ると起こりえるトラブル

ヒゲを切ってしまうと猫の行動に大きな影響を与えます。普段問題なく歩いていた場所で立ち止まったり、ジャンプのタイミングが合わなくなったりするなど、動作がぎこちなくなる場合があります。

とくに暗い場所では家具や壁にぶつかるリスクが高まります。家の中の環境が変わっていなくても、ヒゲからの情報が遮断されることで、知らない場所のように感じられ不安になる猫もいるようです。

感覚機能がうまく働かない状態では行動範囲が狭まり、運動不足の原因になりがちです。さらに、ストレスなど精神面にも影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

猫にとってヒゲは単なる飾りではありません。周囲の状況を把握したり、体勢を調整したりするための重要な感覚器官であり、感情や気分をあらわす役割も担っています。普段はあまり意識されませんが、猫が安全に生活するためには欠かせない存在なのです。

ヒゲは自然に抜け落ち、新しいヒゲへと生え変わるため、基本的にお手入れの必要はありません。誤って切ってしまった場合は、猫の様子を見守りながら安全に過ごせる環境を整え、生え揃うのを待ちましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)