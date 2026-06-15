V・ファーレン長崎DF進藤亮佑が契約更新

V・ファーレン長崎は6月15日、DF進藤亮佑と2026/27シーズンの契約を更新したことを発表した。

契約更新にあたり、進藤はサポーターとのとあるエピソードを披露。ホームゲームの後、プライベートで長崎空港の手荷物検査に並んでいた際、前に並んでいたクラブのシャツを着た男性ファンに挨拶をしたという。少し会話を交わした別れ際、その男性から「サッカーよく観られるんですか？」と声をかけられたエピソードを明かした。

ユーモアを交えつつ長崎でのプレー続行を報告した進藤は、「2026/27シーズンも長崎でプレーすることになりました。シーズン通してチームに貢献できるようオフシーズンもしっかりトレーニングをしています」と新シーズンへの決意を語っている。

この発表に対して、SNSでは「これ今年1番おもろい笑笑」「コメントがさすが過ぎる笑」「コメント大笑いすぎる」「ところでサッカーよく観られるんですか？」などの声が上がっていた。

進藤のコメント全文は以下のとおり。

「ホームでの試合の後、プライベートで長崎空港の手荷物検査に並んでいると一つ前に V・ファーレンのシャツを着ているファンの男性がいたので軽く挨拶をしました。

少しの時間でしたが会話をしたあと別れ際男性が僕に言いました。『サッカーよく観られるんですか？』

2026/27 シーズンも長崎でプレーすることになりました。シーズン通してチームに貢献できるようオフシーズンもしっかりトレーニングをしています」（FOOTBALL ZONE編集部）