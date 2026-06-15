◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 スウェーデン５―１チュニジア（１４日、エスタディオモンテレイ）

日本と同組のスウェーデンが、チュニジアに５―１で大勝し、首位に立った。１点リードの前半３０分にＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、後半１４分にＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝が得点。イングランド・プレミアリーグの名門でプレーする２トップは、第３戦で対戦する森保ジャパンにとって脅威だ。４強以上４度の古豪は欧州予選Ｂ組で最下位。欧州ネーションズリーグの成績による“救済措置”からプレーオフを制した勢いでオランダに挑む。

アフリカ予選を無失点で突破したチュニジアだったが、Ｗ杯直前のベルギーとの親善試合に続いて５失点。レキクは「２試合で１０失点なんてクレイジーだ。見つめ直さないといけない」と顔をしかめた。ラムシ監督は「あまりにもミスが多く、自滅してしまった」と唇をかんだ。初の１次リーグ突破へ、２１日の日本戦で攻撃的に戦うかと問われた指揮官は「難しく、複雑な試合になる」と、かわしつつ「私たちにはプライドがある」と巻き返しを誓った。