【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】久保建英が「極上タッチ＆パス」でアシスト（実際の様子）

日本代表のMF久保建英が、見事なテクニックで同点ゴールを演出。自身2度目の出場でFIFAワールドカップ初アシストを記録し、ファンから称賛の声が上がっている。

日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追う展開となったが、57分にMF中村敬斗、88分にMF鎌田大地のゴールで追いつき、勝点1を獲得した。

日本に同点ゴールをもたらしたのは、久保のポジションチェンジからのチャンスメイクだった。右シャドーで先発した久保だが、時間の経過とともにピッチを広く使うダイナミックな動きを見せ始める。

57分、左サイドで中村がボールを受けると、マークに付いたDFデンゼル・ドゥムフリースが距離を詰める。久保はその背後を狙ってランニングし、縦パスを引き出した。

久保はポケットの位置まで侵入し、MFティジャニ・ラインデルスと対峙。さらにMFフレンキー・デ・ヨング、ドゥムフリースもカバーに入り、実質3人に囲まれる形となったが、足裏を使ったボール捌きとボディフェイクで冷静にタメを作る。そして、ボックス内に入り込んだ中村へリターンパスを送ると、中村がカットインから右足で強烈なシュートを突き刺し、日本の同点ゴールが生まれた。

ネットを揺らした中村は、アシストした久保に駆け寄り抱きつくと、そのままコーナーフラッグ付近で歓喜。久保は電子看板に登り、サポーターと喜びを分かち合った。

「完全に久保が流れを作ったな」の声も

DAZNで解説を務めた安田理大氏（元日本代表）は「やっぱり久保選手は自由に動いてボールに触った方がいい」と反応すると、内田篤人氏（元日本代表）も「今、完全に流れが変わりましたね」と久保のプレーを称賛した。

この一部始終にはSNSのファンも反応。「タケが自由を手にした喜び」「流れを変えたのはタケ」「柔らかいキープ」「完全に久保が流れを作ったな」「久保レベチだろ」「久保が持つだけで相手も警戒するからな」「中村へのアシストの時に3枚引きつけるのは久保にしかできない」「タケのアシストも流石だったな」といった声が並んだ。

日本に流れを引き寄せた久保だったが、75分に接触プレーで膝を痛め途中交代し、その後の状態が心配される。なお日本代表は6月21日に第2戦のチュニジア戦を迎える。

（FIFAワールドカップ2026）

