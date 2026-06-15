14日、昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。大盛況で幕を閉じた。パリっ子を熱狂させた幕内トーナメントでは、土俵際の大逆転劇に土俵下のおしゃれなパリジェンヌが“お口あんぐり”。取組の迫力に素のリアクションを浮かべる様子を現地カメラが捉えていた。

【映像】おしゃれパリジェンヌ、土俵下でお口“あんぐり”（アップ）

31年ぶり３度目となるパリ公演初日でのこと。13日の初日はトーナメントで豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の両横綱が敗れる波乱の展開となったが、注目のシーンは若元春（荒汐）が王鵬（大嶽）を得意のうっちゃりで下す大逆転で白星を挙げた一番で起こった。

取組は胸を合わせがっぷり四つで十分な体勢を作った王鵬が192センチ、185キロの巨漢を生かしてじりっと前へ出る。俵に両足がかかった若元春は絶体絶命かと思われたが、次の瞬間、左からの強烈なうっちゃりで王鵬の巨体を土俵に叩きつけた。

その瞬間、館内はどっと沸き現地の中継カメラは土俵下で驚いた様子で口をあんぐりとさせる一人の女性の姿を真横から映し出した。

襟元と肩を涼しげにざっくり露出した女性は、長い髪のポニーテール、キリリと立ち上がった長いまつ毛が印象的。ドスンと勝負が決した瞬間、その迫力に驚いた様子で目を見開き、しばし口をあんぐりとさせていた。

初日の決勝は琴櫻と霧島の大関対決となり、琴櫻が霧島を下して優勝。二日目のトーナメントは横綱・豊昇龍が小結・高安を破って優勝。初日のトーナメントを制した琴櫻との優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）