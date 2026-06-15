【ワシントン＝橋本潤也、カイロ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１４日（日本時間１５日午前）、米国とイランの戦闘終結に向けた協議について「合意が成立した」とＳＮＳで発表した。

その後、イランも声明で合意を認めた。合意には、イランが事実上封鎖してきた原油輸送の要衝ホルムズ海峡の開放も含まれる。覚書の署名式は１９日にジュネーブで行われる予定だ。ただ、核問題などで双方の溝は大きく、今後の交渉は難航が必至だ。

トランプ氏はホルムズ海峡について、署名後に「開放される」と強調し、船舶の航行には通航料がかからないとした。だが、トランプ氏は１５日、ＳＮＳに「石油を積んだ船舶がホルムズ海峡を抜け始めている」と投稿。署名後に開放されるとの説明と整合しない発信もしており、開放の実態は判然としない。

バンス米副大統領は米ＦＯＸニュースに対し、署名式に出席する予定だとした上で、トランプ氏も参加する可能性を示唆した。合意にはイランが核兵器の保有、開発、購入をしないことが盛り込まれていると主張し、「イランが順守すれば、中東の根本的な変革につながる」と強調した。

イランの外交・安全保障政策を決定する最高安全保障委員会は１５日に声明で、最高指導者モジタバ・ハメネイ師の指示に基づき合意が成立したと発表した。

仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は１５日、ＳＮＳで米イランが「合意に達した」とし、双方が「レバノンを含む全ての前線で軍事行動を即時かつ恒久的に停止すると宣言した」と明らかにした。署名式までに仲介国が会合を開くとし、作業がさらに続く可能性を示唆した。

合意成立の発表に先立ち、イスラエル軍は１４日、レバノンの首都ベイルートにある親イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆した。レバノンでの戦闘停止を合意の条件としていたイランが態度を硬化させ、合意成立が危ぶまれた。

合意発表後も、イスラエルのイスラエル・カッツ国防相はレバノン南部での「無期限駐留」を表明しており、予断を許さない状況が続いている。

合意内容の詳細は明らかになっていない。ただ、イランの外務次官によれば、署名後６０日間で核問題や対イラン制裁の解除に関する交渉が行われる。米国が、イランの求める凍結資産の解除などをどこまで認めるかが焦点となる。ホルムズ海峡についても、イランはこれまでオマーンとの共同管理を主張し、通航料は取らないが「サービス料」は徴収するとしてきた。米イラン間で、どのような合意があったのかは不明だ。

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ロイター通信によると、米政府高官は１５日、１９日に予定される署名式に先立ち、米イランの双方が戦闘終結に向けた「覚書」に署名したと明らかにした。米側はトランプ大統領、バンス副大統領が、イラン側はモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長が署名したという。電子署名の可能性がある。米政府高官は、「覚書」の詳細は２４〜４８時間以内に公表されるとも指摘した。