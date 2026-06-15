米誌の『Sports Illustrated』は、15日に行われるカーボベルデとのグループリーグ初戦に向けたスペイン代表の予想スタメンを公開した。



記事によれば、初出場で格下とみられるカーボベルデだが、スペインは現状のベストメンバーに近い陣容で臨む見込みだという。特に前線は左からニコ・ウィリアムス、ミケル・オヤルサバル、そして、ラミン・ヤマルの3トップを予想。スペイン代表のエース候補は次戦に復帰の可能性が高まっているようだ。





4月に行われたラ・リーガ第33節のセルタ戦でハムストリングを負傷したヤマルは、本大会直前のテストマッチとなったペルー代表戦も欠場。今大会前での離脱も危ぶまれたが、順調に回復しており、同メディアも以下のように綴ってルイス・デ・ラ・フエンテ監督が若きスターを先発起用すると見られている。「ヤマルがいなくても楽勝に勝てる相手との開幕戦で、ヤマルを起用するリスクを冒す必要はない。しかし、4月に負ったハムストリングの怪我から完全に回復しているならば、ヤマルは先発出場を望むはずだ。スペイン代表監督はヤマルの起用を断りきれないだろう」スペインは今大会の優勝候補の一角に数えられている。そのなかでヤマルが万全に近い状態でプレーできるかどうかは、大会全体の行方を左右する重要なポイントだ。その中でヤマルの名前がスタメン予想に並んだことはスペインサポーターにとっても朗報と言えるだろう。また、予想スタメンには中盤にロドリ、ペドリ、ファビアン・ルイスが並び、4バックは右からマルコス・ジョレンテ、パウ・クバルシ、アイメリック・ラポルテ、マルク・ククレジャと予想。守護神にはウナイ・シモンが選出されている。