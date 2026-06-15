ドイツ代表のワールドカップ初戦後、思わぬ形で注目を集めたのがユルゲン・クロップ氏の謝罪だった。



ドイツ対キュラソーの一戦を前にした独『Magenta TV』の番組内で、解説を務めたクロップ氏がスタメンに関して議論を展開。その際、「幸いにもメンバーを決めるのはユリアン・ナーゲルスマンだ」と語った後に「noch（まだ）」と付け加えたことで波紋を呼んでいた。ナーゲルスマン監督の将来を示唆するような発言とも受け取られ、ドイツ国内で議論となっていた。





そんな中、ドイツがキュラソーを7-1で下した試合後、クロップ氏は自らこの話題に触れた。「今年の“禁句”をもう見つけてしまった。それは『まだ』だ。あの発言については自分でも殴られても仕方なかったと思う」ドイツメディアによれば、クロップ氏はそう語りながら自身の軽率な発言を反省。「テレビの生放送中だったし、まったく意味はなかった」と釈明したという。当のナーゲルスマン監督は騒動について大きく問題視する様子は見せず。報道によれば、クロップ氏の謝罪を聞いた指揮官は笑顔を浮かべながら「問題ない」と応じ、最後は和やかな雰囲気でその場を後にしたという。圧勝発進を決めたドイツ代表だったが、試合後には思わぬ“クロップ騒動”が話題をさらうことになった。