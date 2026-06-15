W杯の初戦が難しいのは選手たちだけではない。審判団も大会の入りは難しいのだろう。



2026W杯開幕戦ではメキシコと南アフリカが対戦したが、このゲームではいきなりレッドカードが3枚も出る展開に。まずは50分に南アフリカのMFスフェフェロ・シトレが決定機阻止の判定で一発レッド。



84分にはセンバ・ズワネMFが相手の顔面を平手打ちしてしまったとの判定により、こちらも一発レッド。最後は後半アディショナルタイム、今度はメキシコのDFセザール・モンテスがこちらも決定機阻止の判定で一発レッドの判定を受けた。





14日にはグループB第1節でカタールがスイスと対戦したが、前半17分にスイスがPKを獲得したシーンで直前にオフサイドがあったのではないかと議論に。今大会も半自動オフサイドテクノロジー、VARが導入されているが、この場面では選手の立ち位置を示すCG映像が流れなかった。FIFA側は一時的なシステム不具合があったものの、オンサイドの判定に間違いはなかったとの説明をしている。これは審判団のミスというわけではないが、ややドタバタ気味のスタートだ。ポッドキャスト『Rest Is Football』にて、元イングランド代表のアラン・シアラー氏は初戦のメキシコVS南アフリカのレッドカードについては疑問があると語っている。「リーグ戦の最初と同じで、最初の10日間くらいは議論を呼ぶ判定が起きてしまうかもしれない。いくつか際どいプレイがあったね。最初のプレイは間違いなくレッドだったと思うが、顔を平手打ちしたシーンはちょっとどこに腕を置けばいいのか分からないね」これには同席したマイカ・リチャーズ氏も「あれはレッドに値するプレイではなかったと思う。軽微な接触だよ。審判を批判したくはないが、あれはレッドではないと思う」とコメントしている。普段のリーグ戦とは異なり、W杯は短期決戦だ。1つのジャッジが出場国の命運を左右するものとなり、審判団にも多少の緊張感があるかもしれない。