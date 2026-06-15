「あまりにも多くのミスを犯した」初戦大敗のチュニジア指揮官「我々にはプライドがある」日本戦でのバウンスバック誓う

「あまりにも多くのミスを犯した」初戦大敗のチュニジア指揮官「我々にはプライドがある」日本戦でのバウンスバック誓う