【あすの天気】

あす（火）は、高気圧に覆われてだいたい晴れるところが多いでしょう。梅雨前線から近く、湿った空気の影響を受けやすい九州や四国は、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。九州では朝から、四国では昼頃から雨が降り始めるでしょう。

【CGで見る】あすは九州や四国で雨の可能性も 全国晴れ多く

【あすの気温】

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：25℃ 釧路：16℃

青森 ：24℃ 盛岡：29℃

仙台 ：27℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：27℃ 東京：28℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：29℃ 松江：29℃

高知 ：28℃ 福岡：29℃

鹿児島：26℃ 那覇：27℃





今週も梅雨前線の影響を受けたお天気に 沖縄では週後半に梅雨明けか

日中は、月曜日と大体同じくらいか、きょうより気温の高いところが多くなるでしょう。特に、雨の影響で気温が上がらなかった東京は、月曜日より大幅に気温が高くなる見込みです。

今週も、梅雨前線の影響を受けたお天気となるでしょう。水曜日にかけて西日本方面では前線が北上するものの、東日本方面では南に離れているため、東日本や北日本では晴れるところが多いでしょう。ただ、木曜日以降は前線が北上する予想で、その後は本州付近に停滞しそうです。沖縄ではこの週後半に梅雨明けの発表がありそうですが、一方で北陸や東北では梅雨入りの発表があるかもしれません。木曜日以降は西日本からに東北にかけて、広い範囲で雨が降るでしょう。洗濯物は火曜日、水曜日のうちに済ませましょう。