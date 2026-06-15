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【あすの天気】

あす（火）は、高気圧に覆われてだいたい晴れるところが多いでしょう。梅雨前線から近く、湿った空気の影響を受けやすい九州や四国は、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。九州では朝から、四国では昼頃から雨が降り始めるでしょう。

【CGで見る】あすは九州や四国で雨の可能性も　全国晴れ多く

【あすの気温】

あすの各地の予想最高気温は、
札幌　：25℃　釧路：16℃
青森　：24℃　盛岡：29℃
仙台　：27℃　新潟：27℃
長野　：29℃　金沢：28℃
名古屋：27℃　東京：28℃
大阪　：29℃　岡山：28℃
広島　：29℃　松江：29℃
高知　：28℃　福岡：29℃
鹿児島：26℃　那覇：27℃

日中は、月曜日と大体同じくらいか、きょうより気温の高いところが多くなるでしょう。特に、雨の影響で気温が上がらなかった東京は、月曜日より大幅に気温が高くなる見込みです。

今週も梅雨前線の影響を受けたお天気に　沖縄では週後半に梅雨明けか

今週も、梅雨前線の影響を受けたお天気となるでしょう。水曜日にかけて西日本方面では前線が北上するものの、東日本方面では南に離れているため、東日本や北日本では晴れるところが多いでしょう。ただ、木曜日以降は前線が北上する予想で、その後は本州付近に停滞しそうです。沖縄ではこの週後半に梅雨明けの発表がありそうですが、一方で北陸や東北では梅雨入りの発表があるかもしれません。木曜日以降は西日本からに東北にかけて、広い範囲で雨が降るでしょう。洗濯物は火曜日、水曜日のうちに済ませましょう。