【各地で梅雨入りへ】北陸・東北は今週か、本州に前線停滞で あすは九州や四国で雨の可能性も全国晴れ多く 沖縄は梅雨明け近く
【あすの天気】
あす（火）は、高気圧に覆われてだいたい晴れるところが多いでしょう。梅雨前線から近く、湿った空気の影響を受けやすい九州や四国は、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。九州では朝から、四国では昼頃から雨が降り始めるでしょう。
【あすの気温】
あすの各地の予想最高気温は、
札幌 ：25℃ 釧路：16℃
青森 ：24℃ 盛岡：29℃
仙台 ：27℃ 新潟：27℃
長野 ：29℃ 金沢：28℃
名古屋：27℃ 東京：28℃
大阪 ：29℃ 岡山：28℃
広島 ：29℃ 松江：29℃
高知 ：28℃ 福岡：29℃
鹿児島：26℃ 那覇：27℃
今週も梅雨前線の影響を受けたお天気に 沖縄では週後半に梅雨明けか
今週も、梅雨前線の影響を受けたお天気となるでしょう。水曜日にかけて西日本方面では前線が北上するものの、東日本方面では南に離れているため、東日本や北日本では晴れるところが多いでしょう。ただ、木曜日以降は前線が北上する予想で、その後は本州付近に停滞しそうです。沖縄ではこの週後半に梅雨明けの発表がありそうですが、一方で北陸や東北では梅雨入りの発表があるかもしれません。木曜日以降は西日本からに東北にかけて、広い範囲で雨が降るでしょう。洗濯物は火曜日、水曜日のうちに済ませましょう。