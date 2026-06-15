アメリカとイランの戦闘終結の合意について、原油価格高騰に苦しむ現場はどう受け止めたのでしょうか。

【写真を見る】アメリカとイランの戦闘終結合意の発表 トランプ大統領「石油は再び世界に供給される」 原油価格高騰で苦しむクリーニング店… ｢素直にうれしい｣ ホルムズ海峡の開放は実現するのか

愛知県一宮市にある、創業約80年の老舗クリーニング店。現在は、親子2人で店を切り盛りしています。

5月に取材した際は…



（おしゃれクリーニングホワイト 疋田久人さん 5月28日）

「ビニールは入荷の見込みがないと言われている」





4～6月は衣替えシーズン… 「一番経費かかる時期」

イラン情勢による原油価格高騰の影響で、衣服を保護する石油製品のビニールの入荷が滞る状態に。なんとか年内分の在庫は確保していましたが、服を洗うために使う溶剤や、スチームアイロンの燃料である灯油など、石油由来のあらゆるものが値上がりし、経営を圧迫していました。

そして、6月15日…



（疋田さん）

「衣替えでお客さんが持ってきたものを、ちょっとかけるスペースがあまりないので…。一番資材とかたくさん使いますし、経費的には一番かかる時期」



衣替えシーズンの4～6月は1年で最も繁忙期で、依然として原油の価格高騰が続く中、その影響は大きいと言います。

ホルムズ海峡の通行再開「素直にうれしい」

こうした中、戦闘終結の合意とホルムズ海峡の通航が再開されるとの報道については…



（疋田さん）

「僕らは何もできないので、終結を望んでいただけだったので素直にうれしいです。原油の価格が安定して下がってきて、来年の繁忙期のときにモノがないと心配することなくできたらいい」