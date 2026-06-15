「Cut me some slack」の意味は？私に少しゆるみを切って...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Cut me some slack」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「私に少しゆるみを切って」となり、意味が通じません。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「大目にみてあげる」でした！ 「Cut me some slack」は「大目にみてあげる、勘弁する」という意味のフレーズ。 ミスをしたときや、厳しく言われすぎたときに「ちょっと許して」と伝える表現です。 「事情をわかってほしい」という気持ちを、カジュアルに伝えたいときにも使えますよ。 「Come on, cut me some slack. I did my best.」

（お願い、大目に見てよ。頑張ったんだから） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部