「Cut me some slack」の意味は？私に少しゆるみを切って...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Cut me some slack」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「私に少しゆるみを切って」となり、意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大目にみてあげる」でした！
「Cut me some slack」は「大目にみてあげる、勘弁する」という意味のフレーズ。
ミスをしたときや、厳しく言われすぎたときに「ちょっと許して」と伝える表現です。
「事情をわかってほしい」という気持ちを、カジュアルに伝えたいときにも使えますよ。
「Come on, cut me some slack. I did my best.」
（お願い、大目に見てよ。頑張ったんだから）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部