夢をかなえて20歳から学業と並行し「芸妓」として活躍してきた女性がいます。今年3月、大学を卒業し「芸の道一本」で生きていこうと決断しました。その姿にあこがれた新しい仲間も加わっています。



扇子を手に優雅に舞う姿。諏訪市出身の上諏訪芸妓・美代遥さん22歳です。

この日は着物専門店のパーティーに招かれ、舞を披露しました。



参加者

「艶やかな感じで若い方なのに素晴らしい。とても素敵でよかった」





子供のころテレビドラマで見た豪華な着物姿に憧れた美代遥さん。中学生になると、夏休みを利用して京都の置屋に通うようになりました。県内の高校に進学しましたが、夢を諦めきれず三味線や踊りの稽古は続けてきました。そして、大学2年生の時。芸妓の仲介などをする地元の諏訪大手見番協同組合に登録。諏訪を「芸」で盛り上げたいと唯一の登録者として芸妓の道をスタートさせました。一方で、東京の大学で哲学を学びラグビーサークルのマネージャーも務めるなど諏訪と往復する生活を送ってきました。美代遥さん（当時20歳）「最初はハードで疲れたなと思う時もあったんですけれど、そこまで辛いわけでもなく楽しんでお仕事もサークルもさせていただけてるかなと思います」芸妓を始めて3年目。美代遥さんは今年3月に大学を卒業。これからは「芸の道一本」で生きていこうと決断しました。美代遥さん「就職しようかなとか、芸子さん辞めて企業にお勤めしようかなという考えは無くて、友人がみんなお勤めし始めて、いろいろ聞くと毎日やることが決まっていて、覚えることが沢山あってというのもうらやましいじゃないですけれどいいなとは思うんですけど、自分で選んだ道ですし、そんなに後悔みたいなのはなく。今のところは、まだ2か月なのでなんとも言えないですけれど」美代遥さんが所属する「諏訪大手見番」は料亭や旅館に芸妓を派遣しています。昭和20年代から30年代の最盛期には300人近い芸妓が所属し、上諏訪の温泉街を盛り上げていました。しかし、時代と共にその文化は衰退、美代遥さんがデビューする時には高齢化などで組合は休業状態でした。たった一人でも諏訪を盛り上げたいと2年間、芸の道を進んできました。そんな中、去年からは日本舞踊松風流・宗家二代目で美代遥さんの踊りの師である松風光陽さんを諏訪大手見番に招き日本舞踊教室を始めました。教室の生徒「もともと習いたかったんですけれど無くて教室が、通えるような。飛びついたって感じです」美代遥さん「ありがとうございます。もともと、お着物にも興味があったみたいで。お着物着るのも数えるぐらいしか教えてないのに着れるようになられて、今はもう袋帯まで締められるように」また、諏訪市にある日本舞踊教室に通う子供たちの発表会にも足を運び、舞台に立ちました。子どもたちに伝統文化や芸妓を知ってもらいたいとの思いからです。自身の稽古はもちろん諏訪大手見番を盛り上げるため奮闘しています。美代遥さん「また来年楽しみにしています。頑張ってお稽古して、いっぱい踊れる曲増えるといいね」日本舞踊を習う子供たち「ずっと笑顔だから、自信あって雰囲気が本当にすごい。雰囲気づくりがすごいなって思いました」美代遥さん「人数はそんなに多くはないですけれども、若い子が興味を持ってくれているということがやっぱりうれしくて。そういう子たちのやる気だったり、意欲をちゃんと育ててあげられるような仕組みをこれから作っていきたい」「お世話になっております美代遥です。本日のお席の確認のお電話をかけさせていただきました」たった一人で活動してきた美代遥さん。SNSなども使い自身の活動を投稿してきました。そこに、新しい仲間が加わったのです。丸山理奈さん。去年秋から大手見番に通う「見習い」です。丸山さんはかつて、京都の置屋で「舞妓」として稽古を積んでいました。丸山理奈さん「京都で舞妓さんさせていただいてて、辞めて埼玉の実家に帰ったんですけど、美代遥さんのインスタグラムを拝見してものすごく楽しそうに芸子さんしてらっしゃる方だなと思って、自分も姉さんの所で一緒に芸子さんさせてもらいたいなと思って連絡させていただきました」丸山さんは、仕事があるときに実家のある埼玉から諏訪に通い、秋には、上諏訪の芸妓としてデビューする予定です。美代遥さん「一番うれしいことで今まで一人だったので今後のことを考えていくってなった時に、新しいことするよりもそれを維持していくという風に注力していたんですが、ここに来て未来の話ができるようになって楽しみなことが増えたのがうれしいなと」仲間も増え、美代遥さんはこれからも「芸の道」を突き進んでいきます。