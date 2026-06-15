ラリン新コレクション「LEMON ESCAPE」登場！爽やかな香りで夏を満喫

ライフスタイルブランド「ラリン」から、真夏にぴったりの新コレクション「LEMON ESCAPE（レモン エスケープ）」が2026年7月17日（金）より登場します。もぎたてのレモンと華やかなジャスミン、やさしいムスクが織りなす上品な香りが魅力。暑さや忙しさを忘れさせてくれるような、洗練されたリゾート気分を楽しめる限定コレクションをご紹介します♡

レモンとジャスミンが彩る上質な香り

「LEMON ESCAPE」は、真夏の都会の喧騒から解放されるような爽快感をテーマにした限定コレクションです。

香りは、フレッシュなレモンの弾けるようなトップノートからスタート。続いて華やかなジャスミンが広がり、ラストには温かみのあるムスクが優しく包み込みます。

まるで青空の下に広がるプライベートリゾートを訪れたような気分を味わえるのが魅力。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への夏のギフトとしてもおすすめです。

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ボディケアからフレグランスまで豊富に展開

今回のコレクションでは、ボディケアアイテムからホームフレグランスまで幅広くラインアップされています。

LEMON ESCAPE ボディスクラブ



価格：300g4,620円（税込）

紫外線や冷房で乾燥しがちな肌をなめらかに整えるボディスクラブ。透明感のあるツヤ肌へ導きます。

*潤いによりツヤがある肌のこと

LEMON ESCAPE ボディミスト



価格：100ml4,620円（税込）

軽やかなうるおいと爽やかな香りを楽しめるボディミスト。

*潤いによりツヤがある肌のこと

LEMON ESCAPE ハンドソープ



価格：350ml3,300円（税込）

植物由来の保湿成分を配合し、手肌をやさしく洗い上げます。

*保湿成分、スキンコンディショニング成分

LEMON ESCAPE ハンドクリーム



価格：30ml2,090円（税込）／60ml2,530円（税込）

ベタつきを抑えながら手肌にうるおいを与えます。

*1潤いによりツヤがある肌のこと

*2保湿成分

LEMON ESCAPE ボディクリーム



価格：200g4,620円（税込）

死海のミネラル*や植物由来成分を配合した贅沢なボディクリーム。

*保湿成分、スキンコンディショニング成分

お部屋でも楽しめる限定アイテム

LEMON ESCAPE ディフューザー



価格：250ml5,830円（税込）

LEMON ESCAPE ディフューザーミニ×3



価格：40ml×3本セット4,620円（税込）

LEMON ESCAPE キャンドル



価格：400g5,170円（税込）

どのアイテムもレモンとジャスミンの上品な香りが広がり、お部屋をリゾートのような心地よい空間へ演出してくれます。

LEMON ESCAPE コンプリートセット



価格：14,300円（税込）

選べるミニミストセット



価格：4,290円（税込）

さらに数量限定で2種類のセットも登場します。

また、LEMON ESCAPEコレクションアイテムを含む税抜10,000円以上購入すると、「LEMON ESCAPEコスメティックバッグ」がプレゼントされます。

※7月17日（金）から開始

※なくなり次第終了となります

この夏だけの特別な香りを楽しんで

爽やかなレモンと気品あふれるジャスミンの香りが魅力の「LEMON ESCAPE」は、ボディケアからホームフレグランスまでトータルで楽しめるラリンの夏限定コレクションです。

毎日のスキンケアやリラックスタイムを特別な時間へと変えてくれるアイテムが勢ぞろい。暑い季節を心地よく過ごしたい方は、この夏だけの特別な香りをぜひ体験してみてください♪