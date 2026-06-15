ＦＩＦＡワールドカップ２０２６。日本の初戦は、アメリカ・テキサス州のダラススタジアムで日本時間のきょう早朝行われました。県内の飲食店には多くのサポーターが集まり、富山から熱い声援を送りました。ＫＮＢからは中久木キャスターが現地で取材しました。



サッカー日本代表はきょう、オランダとの初戦に臨みました。試合が行われたのは、きょうの午前５時。





長岡記者「マルートの中にあるこちらの店では、店内のモニターでワールドカップの試合を見ることができます。きょうは日本代表の初戦に合わせ、特別に午前３時から営業が始まりました」店内にはおよそ８０人のサポーターが集まり、日本の初戦を見届けます。店で応援する日本サポーター「オランダ戦は勝ってほしいですね、きのうからずっとテンション上がりまくりなんで。ニッポンがんばれ！」「にっぽんがんばれー」中には、旅行で富山を訪れていたオランダ人サポーターの姿も。オランダサポーター「Ｗｅ ｇｏｎｎａ ｗｉｎ！」店員「盛り上がる準備はできてますか？」「いぇー」この試合を現地で観戦しリポートするため、ＫＮＢからは中久木キャスターがアメリカ・テキサス州のダラススタジアムに行きました。現地 中久木キャスター「ダラススタジアムが日本の大声援で一気にボルテージが最高潮に達しています」前半は一進一退の攻防が続き、０対０で折り返した後半６分、オランダの先制点で試合が動きます。先制を許した日本はその６分後。中村選手が相手の股を抜く技ありのゴールを決めて、同点に追いつきます。富山 店内サポーター「わー！」現地 中久木キャスター「中村敬斗 シュート！」「ニッポン同点ーーー」しかし後半１９分、オランダに追加点を奪われ再びリードを許します。現地 中久木さんキャスター「ブロック！ブロック！いやーーーーーー」それでも「史上最強」との呼び声も高い森保ジャパン。終了間際の後半４４分、コーナーキックから小川選手がヘディングで合わせ、最後は鎌田選手の頭に当たって土壇場で同点に追いつきます。富山 店内サポーター「わー」現地 中久木キャスター「富山からもエールが届けられる、ヘッドだー！小川ーー」ワールドカップ初戦は２対２で引き分け、格上のオランダ相手に勝ち点１を分け合いました。富山 サポーター男性２人組「最高でした。追いついてくれてそこが今年は違うなと思いました」「最高の月曜日になりました。ありがとうございます」Ｑスーツ着ていますけどこの後仕事ですか「今から９時からミーティングです」富山 サポーター男女３人組「追いついてくれて最高でした。（次の試合は）勝ってほしいです！」「鎌田選手の同点ゴールで次の試合に希望が持てました」「乾杯！」現地 中久木キャスター「ダラススタジアムが揺れるような日本の大声援だった。日本代表のプレーと共にサポーターのボルテージがうまく調和して。ここはピンチだ、ここは救っていかないといけない、パワーをあげないといけないという所には大声援もあるし、ボルテージが最高潮に上がった瞬間に２点目の同点ゴールが生まれた。ダラススタジアムもそうですけど、日本の皆さんとの気持ちが通じ合っている。富山の皆さんとも間違いなく通じ合っていた。それはすごく感じましたね」