新潟市で行われた青年会議所の国際会議「ASPAC新潟大会」。



およそ50か国から8000人の外国人が訪れ日本の文化や新潟の食を堪能しました。



抹茶や茶菓子を味わい日本文化に触れる外国人たち。



ASPAC新潟大会を記念した特別な茶席です。



「How is it?」（どうですか？）

「Good taste.」（おいしいです）



「ASPAC」は青年会議所の国際会議で、アジア・太平洋地域からおよそ50か国、8000人を超える若手経営者らが新潟市を訪れました。





日本の文化に親しんでもらおうと用意された茶席では新潟の食をアピールするおもてなしが……抹茶とともに振る舞われたのは県産の枝豆を使った見た目も涼しげな水まんじゅうです。＜海外からの参加者＞「とてもおいしい！すごく好きです」さらに、会議の開催に合わせ多彩なイベントが市内各地で行われ訪れた人たちは新潟の景色や文化に魅了されていました。＜海外からの参加者＞「向こうの道（やすらぎ堤）を歩いたらすごく美しかった」＜海外からの参加者＞「新潟はすばらしい人々がとても親切です‥100回くらいまた訪れたい」日本の文化や新潟の魅力を多くの人に…国際交流の輪が広がった4日間となりました。