「行こうまだ見ぬ世界へ」堂安律＆板倉滉、試合の友情ショット公開「懐かしい！」「この2人のペア最高」
サッカー日本代表の堂安律選手は6月14日、自身のInstagramを更新。前回のFIFAワールドカップでの試合のオフショットを披露しました。
【写真】堂安律＆板倉滉の格好いい姿
ファンからは、「また2人揃ってW杯に出られるの幸せですね！！」「この写真懐かしい！！明日が新たな晴れ舞台となりますように」「勝てますように！！！」「キャプテンと日本の10番っ！」「またこの姿見たい！！」「行こうまだ見ぬ世界へ」「この2人のペア最高！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】堂安律＆板倉滉の格好いい姿
「またこの姿見たい！！」堂安選手は「#fifaworldcup2026」と握手と炎の絵文字を添えて、1枚の写真を投稿。日本の国旗を持った堂安選手を板倉滉選手がおぶっており、満面の笑みを浮かべています。チームの結束と闘志を感じさせる1枚です。
オランダ戦での試合ショットも15日には「タフな戦いでしたが大きな勝ち点1だと思います」と、オランダ戦での試合ショットを公開していた堂安選手。コメントでは、「キャプテン堂安」「感動しました！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)