「トートバッグ」

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　サンリオキャラクターの“ウサハナ”をモチーフにしたカプセルトイ「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】アップリケがかわいい！　ポーチなどコレクション一覧

■夏が大好きなウサギの女のコ

　今回アイピーフォーより発売される「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」は、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだかわいい縫製アイテム全5種がそろうカプセルトイ。

　ラインナップには、500mlのペットボトルが収納可能な「トートバッグ」をはじめ、アップリケが刺しゅうされた「アップリケポーチ」や、さまざまなアレンジが楽しめる「バンダナ」など、日常使いできるグッズが展開される。

　また、裏表に別のデザインをあしらった「スクエアポーチ」や、お弁当箱が余裕で入る実用性抜群の「マチ付きBIG巾着」が登場。いずれも、カラフルポップでお花モチーフがたっぷり使われたキュートなアイテムに仕上がっている。