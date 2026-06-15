ウサハナの“縫製グッズ”がカプセルトイに登場！ レトロかわいいトートバッグやポーチなど全5種
サンリオキャラクターの“ウサハナ”をモチーフにしたカプセルトイ「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】アップリケがかわいい！ ポーチなどコレクション一覧
■夏が大好きなウサギの女のコ
今回アイピーフォーより発売される「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」は、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだかわいい縫製アイテム全5種がそろうカプセルトイ。
ラインナップには、500mlのペットボトルが収納可能な「トートバッグ」をはじめ、アップリケが刺しゅうされた「アップリケポーチ」や、さまざまなアレンジが楽しめる「バンダナ」など、日常使いできるグッズが展開される。
また、裏表に別のデザインをあしらった「スクエアポーチ」や、お弁当箱が余裕で入る実用性抜群の「マチ付きBIG巾着」が登場。いずれも、カラフルポップでお花モチーフがたっぷり使われたキュートなアイテムに仕上がっている。
【写真】アップリケがかわいい！ ポーチなどコレクション一覧
■夏が大好きなウサギの女のコ
今回アイピーフォーより発売される「ウサハナ レトロデザイン バラエティーコレクション」は、ウサハナらしさをぎゅっと詰め込んだかわいい縫製アイテム全5種がそろうカプセルトイ。
また、裏表に別のデザインをあしらった「スクエアポーチ」や、お弁当箱が余裕で入る実用性抜群の「マチ付きBIG巾着」が登場。いずれも、カラフルポップでお花モチーフがたっぷり使われたキュートなアイテムに仕上がっている。