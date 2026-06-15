【App Store iPhoneチャート】サッカーW杯全試合を中継『DAZN』アプリが1位に急上昇 日本代表戦は無料で配信（6/8〜14）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム／アプリ数の集計を基に作成した「App Store iPhoneチャート」※。最新調査（2026年6月8日〜14日）では、無料アプリが対象の「App Store 無料 iPhone アプリチャート」1位に、『DAZN(ダゾーン)スポーツをライブ中継』が10位圏外からランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone アプリチャート TOP10
◆『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会の全試合をライブ中継
DAZNは、サッカーや野球、モータースポーツ、バスケットボールなど、さまざまな種類のスポーツ視聴ができるストリーミングサービス。サッカーの観戦に特化した「DAZN SOCCER」、野球に特化した「DAZN BASEBALL」など、自分の視聴スタイルに合った料金プランが選べる。
日本時間12日に世界最高峰のサッカー国際大会『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会が開幕したが、同サービスでは現在、全試合をライブ配信中（見逃し配信あり）。また、日本代表戦についてはグループリーグを全試合無料で配信しており、その影響を受けて急上昇したものと思われる。
なお、有料アプリを対象にした「App Store 有料 iPhone アプリチャート」では、1位を『280blocker - 広告ブロック-コンテンツブロッカー』が獲得し、前週に続き首位をキープした。
◆ゲーム編では、無料チャート1位に『イナズマイレブン クロス』が初登場
一方、無料・有料ゲームを対象にしたランキングでは、「App Store 無料 iPhone ゲームチャート」1位に『イナズマイレブン クロス』が初登場。「App Store 有料 iPhone ゲームチャート」1位には『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』が輝き、前週に続き首位をキープした。
「無料ゲームチャート」1位の『イナズマイレブン クロス』は、「イナズマイレブン」シリーズの育成シミュレーションゲーム。新しく監督に任命された主人公・汐沢陽を中心にしたストーリーが展開される。プレイヤーは、自分だけのチームを編成しながら戦略を立てて試合に挑む。試合は完全オートで展開されるため、手軽にスキマ時間で遊べるのがうれしい。
「有料ゲームチャート」1位の『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』は、人気作品「ドラゴンクエスト」の関連タイトル。
5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受けて関連作のiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンが開催されており、『〜イルとルカの不思議な鍵SP』をはじめ、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』（2位）、『ドラゴンクエストVI 幻の大地』（5位）、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』（6位）、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』（7位）、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』（8位）、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』（10位）と、全7作の関連タイトルがTOP10入りした。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone アプリチャート TOP10
◆『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会の全試合をライブ中継
日本時間12日に世界最高峰のサッカー国際大会『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会が開幕したが、同サービスでは現在、全試合をライブ配信中（見逃し配信あり）。また、日本代表戦についてはグループリーグを全試合無料で配信しており、その影響を受けて急上昇したものと思われる。
なお、有料アプリを対象にした「App Store 有料 iPhone アプリチャート」では、1位を『280blocker - 広告ブロック-コンテンツブロッカー』が獲得し、前週に続き首位をキープした。
◆ゲーム編では、無料チャート1位に『イナズマイレブン クロス』が初登場
一方、無料・有料ゲームを対象にしたランキングでは、「App Store 無料 iPhone ゲームチャート」1位に『イナズマイレブン クロス』が初登場。「App Store 有料 iPhone ゲームチャート」1位には『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』が輝き、前週に続き首位をキープした。
「無料ゲームチャート」1位の『イナズマイレブン クロス』は、「イナズマイレブン」シリーズの育成シミュレーションゲーム。新しく監督に任命された主人公・汐沢陽を中心にしたストーリーが展開される。プレイヤーは、自分だけのチームを編成しながら戦略を立てて試合に挑む。試合は完全オートで展開されるため、手軽にスキマ時間で遊べるのがうれしい。
「有料ゲームチャート」1位の『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』は、人気作品「ドラゴンクエスト」の関連タイトル。
5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受けて関連作のiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンが開催されており、『〜イルとルカの不思議な鍵SP』をはじめ、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』（2位）、『ドラゴンクエストVI 幻の大地』（5位）、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』（6位）、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』（7位）、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』（8位）、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』（10位）と、全7作の関連タイトルがTOP10入りした。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。