【ダラス（米テキサス州）＝平島さおり】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目出場の日本は米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分けた。

日本は１点を追う５７分、中村敬斗（スタッド・ランス）が決めて同点。６４分に再び失点したが、８９分、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）のシュートが鎌田大地（クリスタルパレス）に当たって決まり、追いついた。日本は２０日（同２１日）、第２戦でチュニジアと対戦する。

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強豪オランダ相手に、日本は森保一監督が「世界一」と自負する強固な組織力で渡り合った。２度リードされても追いつく堂々たる戦いぶり。主将だった遠藤航（リバプール）が離脱した影響を感じさせない、たくましい姿を披露した。

世界トップクラスの選手がそろうオランダに、連動した攻守で対抗した。５１分に先行されたものの、６分後に中村が決めて同点に。その後、再び勝ち越されたが、終了間際に鎌田のゴールで追いついた。鎌田は「僕たちには積み重ねているものがある。みんなが同じ方向を見てできた」と胸を張った。

２０１８年の就任以来、森保監督は選手たちに「個」の成長を求めてきた。弱い個が身を寄せ合って縮こまるのではなく、自立した強い個が支え合う組織こそが目指す姿。選手の多くは欧州でもまれながら、たくましさを身につけた。

強い個が集えば、時に衝突も起きる。だが指揮官は、むしろそれを求めた。それぞれが最大限の力を出し、違いを乗り越えて強い塊になっていく。「日本人はいざという時、まとまって他の人のために戦える」と森保監督。他者と協調しつつ、むやみに迎合しない「和して同ぜず」が理想だ。

初戦の直前に主将を離脱させる決断ができたのも、一本の大黒柱が支えるチームではなく、一人ひとりが太い柱になったと考えたから。「技術や戦術は関係なく、非常に成熟したチームになっている」と堂安律（フランクフルト）は言う。主将がチームを離れても、強豪にリードを許しても揺らがない確かな力が、今の日本にはある。（星聡）