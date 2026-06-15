右肘のコンディション不良でファーム調整が続いているソフトバンク・上沢直之投手が１５日、１軍復帰に向けて順調さをうかがわせた。この日は福岡・筑後の球団施設で練習。１４日のファーム・リーグの阪神戦（タマスタ筑後）で先発し、４回２／３で７８球を投じて２失点だった右腕は「肘は昨日より張ってますけど、痛みはない。ちょっとずつ前に進んでいると思います」とうなずいた。

上沢は５月１５日の楽天戦（楽天モバイル）で登板し、今季最短の３回４失点（自責０）で降板していた。その後５月１７日に右肘のコンディション不良で出場選手登録を抹消。７日のファーム・リーグの広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰した。復帰２戦目を終え、まだ出力には満足していないが「肘をけがする前くらいの試合から投げ方的にもあんまり良くない感じだった。自然とかばっていたのかなという感じがするし、しっかり気持ちいいフォームで投げられるようにしたい」と理想の投げ方を固めていく。

１軍登板の予定は「僕が決めることではない」と話したが、復帰に向けた歩みは最終段階に入っている。