アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しました。燃料高騰など中東情勢の影響を受けている私たちの生活は今後変わるのか？街の反応です。

「（今は）物の値段が高いから、安くなったらみんな過ごしやすくなると思う」

「（終結が）本当かうそか分からないが、本当だったらうれしい。平和になってほしい、どこの国も」

「もう少しみんなのことを考えてほしい。本当に終結するならありがたい」

「ガソリン代にたくさん使うと日用品も（物価が）上がっているし、どっちも高いのは困る。住みやすい世界になったらいい」

こちらの青果店では、石油由来の野菜を包むフィルムや、果物を包むネットなどが、先月から入荷不足の状態となっています。

入荷量が以前の10分の1ほどに減った一方、価格はおよそ2倍に上がっています。

（かごしま産直市場・池畠大二店長）「純粋にうれしい。運営にまで影響があることが、まさかという気持ちだった。また、入荷が増えてきたら色合いなどもプラスでき、鮮度感などをアピールできると思う」

米イラン「和平合意」日銀鹿児島支店長は「経済にとってプラス」

一方、きょう6月15日付けで日銀鹿児島支店の支店長になった清水佳充さんは、就任会見を開き、アメリカとイランの戦争終結に向けた交渉について、前向きに受け止めました。

（日銀鹿児島支店・清水佳充支店長）「日本経済全体にも地域経済にも影響がある。このリスクが小さくなっていくこと自体は、経済にとってプラスの影響が大きいと思う。今後も注視していきたい」

中東情勢が鹿児島に与える影響を分析し、地域経済の発展に力を尽くしたいと述べました。

（日銀鹿児島支店・清水佳充支店長）「どういう影響があるか、実情をしっかり把握したい。それを踏まえて日本銀行として何ができるかを考えたい」

今後、戦争終結に向けた動きが地域経済や家計の負担軽減につながるのか注目されます。

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