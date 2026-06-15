フロリダ発『キューバサンド』レシピ特別公開／フライパンで簡単、食べごたえ満点

キューバサンドとは……

みなさんは「キューバサンド」という料理をご存じでしょうか？ 「キューバサンド」とは、キューバ移民によってアメリカのフロリダ州に伝えられたホットサンドイッチのこと。ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルスなどが具に入り、マスタードの風味をきかせるのが特徴です。



今回はローストポークの代わりに、しょうが焼き用の豚ロース肉を使ってアレンジ。レモンとオレンジジュースでもみ込んだ豚肉とピクルスが、バターでカリッと焼いたパンと好相性。正直、材料は多いのですが、おいしさは格別！ 休日のランチなどにぜひ作ってみてください。お酒にもよく合います。

『キューバサンド』のレシピ

材料（4人分）

フランスパン（柔らかめのもの）……1本

豚ロース肉（しょうが焼き用）……6枚（約200g）

ハム……4枚

スライスチーズ（あればチェダーチーズ）……4枚

きゅうりのピクルス（太いもの）……1個

フレンチマスタード……大さじ2

〈シトラスだれ〉

オレンジジュース（果汁100％）……1/3カップ

玉ねぎの薄切り……1/8個分

レモン（国産）の薄い輪切り……2枚

にんにくのすりおろし……1かけ分

はちみつ……大さじ1

サラダ油……大さじ1

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……小さじ1/4

バター

サラダ油



作り方

（１）下ごしらえをする

バター20gは室温にもどす。ピクルスは縦に薄切りにする。ポリ袋に豚肉とシトラスだれの材料を入れてもみ、10分ほどおく。フランスパンは長さを半分に切ってから、厚みを半分に切る。



（２）豚肉を焼く

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、汁けをきった豚肉を並べ入れる。2分ほど焼いて裏返し、さらに1分ほど焼く。ポリ袋に残ったたれを加え、汁けがなくなり照りが出るまで、からめながら焼く。

（３）パンを焼いて具をはさむ

フライパンをさっと洗い、中火にかける。パンの1/2量を断面を下にして並べ、焼き色がつくまで2分ほど焼く。残りも同様にする。パンの下側2切れに、ハム、豚肉、チーズ、ピクルスの順に等分にのせる。パンの上側2切れにマスタードを等分に塗ってはさみ、かるく押さえてなじませる。

（４）サンドイッチの両面を焼く

パンの両面に（1）のバターを等分に塗る。フライパンを中火で熱し、パンを並べ入れる。フライ返しで押しつけながら、両面を2分ずつ焼いて長さを半分に切る。

郄山 かづえタカヤマ カヅエ 料理家 出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2021年8月2日号より）