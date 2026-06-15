JリーグオールスターDAZNカップが13日に行われ、アルビレックス新潟からも多くの選手が参加。特別なシーズンのスターの祭典を盛り上げました。



Jリーグ全60クラブのスター選手が集まり、17年ぶりに行われたオールスター。



WEST―Aオールスターには、リーグベスト11にも選ばれたキャプテンの藤原奏哉選手などアルビレックス新潟から、10人の選手が参加しました。





指揮をとるのは新潟の船越監督。1回戦の相手はWEST-Bオールスターです。黄色のユニフォーム・WEST-Aは、開始早々新潟の奥村が、中央からドリブルで持ち運び、ミドルシュート。積極的にゴールをねらい、多くの観客が集まる会場を沸かせます。さらにWEST-Aは、奥村を中心に相手ゴールに迫ります。浮かせたボールの落としこぼれ球に奥村！オールスターの舞台で、奥村が果敢にゴールに向かいます。普段は違うチームでプレーする選手たちですが華麗な連携も見せます。繋いで繋いで、ラストパスの落としには、またしても奥村！しかし、決め切れず……WESTーAは惜しくも、0対1で敗れましたが、試合後、その奥村選手に、中山雅史さんからインタビューが！元日本代表 中山雅史さん「監督からの指示は？」奥村仁選手「監督からは、特になかったですけど、優蔵さん（船越監督）が前から行けとそれだけでした」1試合目で敗れたWEST-Aは、5位・6位決定戦へ。相手は、元日本代表槙野智章監督が指揮を執り、日本サッカー界のレジェンド三浦知良選手を擁するEAST-Bです。そして14分。カズこと、三浦和良。そして、槙野監督がユニフォーム姿で、自ら選手としてピッチに入ります。この試合WEST―Aのキーパー新潟の田代が守るゴールに、クロスからカズがヘディング！さらにはその直後、今度は槙野を目掛けたクロスも、新潟・笠井が体を入れて、競らせません。今度は、その笠井とカズのマッチアップ。ここで！キングカズの代名詞、シザースが飛び出します！各チームのスター選手が集まり、6万人の観衆を沸かせたサッカーの祭典・Jリーグオールスター。8月7日から開幕するJリーグの新たなシーズンに、更に期待が高まります。元日本代表 中山雅史さん「どうでした、このオールスターという舞台は」奥村仁選手「初めてでしたけど、（オールスターを）見たこともなかったので、雰囲気とかもすごく良くて、決められなかったのが、みんなから『お前のせいや』と言われましたけど、楽しかったです」そして、8月のJ2リーグの開幕戦の対戦カードが発表されました。アルビレックス新潟の開幕戦は、8月8日もしくは9日、アウェーで大宮と対戦します。さらに、ホーム開幕戦は、8月15日もしくは16日札幌をビッグスワンに迎えます。