子どもから大人まで多くの人が災害への備えを学びました。防災活動に取り組む団体による体験型のイベントが、きのう（14日）、岡山県総社市で開かれました。

【写真を見る】子どもと大人がいっしょに体験しながら学ぶ “防災” 「BOSAI探検隊」 いざという時のために継続を【岡山・総社市】

（通報訓練の音声）

「火事ですか、救急ですか」

「火事です」

「消防車が向かう場所を教えてください」

総社市の交流スペースで開かれた「BOSAI探検隊」です。地域で防災に取り組む団体を紹介し、災害に備える意識を高めてもらおうと開かれました。

会場には支援活動の報告に加え、非常食の試食や段ボールベッドが体験できるコーナーなどが設けられたほか、消防への通報と避難の訓練も行われました。

（通報訓練をした中学生）

「いつどこで火事とか地震が起こってもおかしくないので、その時に（訓練を）生かせたらいいなと思っています」

世界での「助けて」の言葉

参加者は、総社市で働く外国人のブースで、それぞれの国の「助けて」を教えてもらうなど、交流も行われました。

（参加した子ども）

「災害が起きたら人を助けたりしたい」

（参加した母親）

「避難訓練というのは大人になってからはなかなか無かったので、子どもと一緒に（避難）するってどういう感じかなというのがイメージできてよかったです」

（FLCB 浅野直館長）

「こういう活動を継続していくことによって、仲間が広がり意識が広がり、深くなっていくということを、そういったことがいざという時のためにつながりますので、継続するということがとても大事かなというふうに思います」

来月で西日本豪雨の発生から8年を迎える中、参加者たちは防災への思いを新たにしていました。