アメリカのトランプ大統領は日本時間15日朝、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。日本テレビ報道局・国際部の富田徹部長が解説します。

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――まず、アメリカとイランの合意内容についてですが、まだ全ては明らかになっていないんですね。

国際部・富田徹部長

「そうなんです。19日にアメリカとイランが署名した後、公表されるということなんですが、すでにそれぞれから情報が出ていますので整理したいと思います。

まず戦闘については、『停止で合意』としています。とりわけイラン側は、イスラエルがイランに味方する勢力に対して行っている攻撃も含めて、全ての戦線で戦闘が停止されると強調しています。

次にホルムズ海峡ですが、通航料の徴収などはなしで開放となっていまして、アメリカ軍がイランに対して行っていた海上封鎖も解除、としています。トランプ大統領は、19日以降に民間の船も通れるようになるだろうという認識を示しています。

そして、核問題ですが、アメリカ側は「イランは核兵器を保有も開発も購入もしない」という内容が盛り込まれているとしています。イラン側は核問題については、今後60日間の交渉に入って、イランに対して科されてきた制裁の解除などと合わせて協議するとしています」

■“今後の展開のカギ”は核問題

――アメリカとイランが19日に署名すると、戦闘停止やホルムズ海峡開放などはまとまるけれども、核問題についてはその時点から60日間で交渉、これから話し合うということなんですね。

国際部・富田徹部長

「これがまさに今後の展開のカギを握る問題になってくるんですけれども、そもそもアメリカが言っているイランには核兵器を持たせないという点なんですけれども、これ実はイランも元々そのつもりですよと言ってはきたんですが、それを保証する枠組みが肝心なんです。

そのために、トランプ大統領がこれまで要求してきたのが、まずウランの濃縮活動を完全に停止すること。これはウランの濃度を濃くしていくと、やがて核兵器をつくれるレベルに達するので、これを阻止するためなんです。これに対してイラン側は、60日間の交渉中はとりあえず新たな濃縮活動は控えるとしていますが、アメリカが求めてきた期限を設けない『完全停止』には簡単には応じないとみられます。

それから、イランはこれまでに濃縮してきたウランを一定量持っているので、これをアメリカに搬出して処理させろと要求してきました。

しかし、イラン側は国外には出さずに自分たちで希釈、つまり濃度を薄めるということで今回は合意済みだとしているんです」

■トランプ氏、核施設閉鎖や解体など要求

――イラン側は国外には出すつもりはないとしているわけなんですね。

国際部・富田徹部長

「さらに、トランプ氏はイランにある核施設の閉鎖や解体、さらにイランが密かに核兵器を開発しないか国際機関がいつでもどこでもチェックできるようにすることなどを要求してきました。ただ、これにイランが応じるかどうかは不透明なんです」

■イラン側、米を信用していないと公言

――ということは、ここで交渉がこじれると、またホルムズ海峡が封鎖されたり、戦闘が再開されたりすることもあり得るんですか。

国際部・富田徹部長

「その可能性は十分にあるとみられます。イラン側はそもそもアメリカを信用していないと公言していまして、『軍は常に引き金を引く準備を整えている』と警告しています。

一方、トランプ氏も60日間の交渉で最終合意できなかった場合には攻撃を再開すると話しました。

それから、アメリカと共に戦っていたイスラエルも火種なんです。イランなどへの攻撃をいま止めれば、イラン側が軍事力を回復して脅威になると思っているので、今回の停戦にはホンネでは反対なんです。

トランプ大統領から言われて大規模な攻撃は控えても、きっかけがあれば攻撃を再開する構えなので、予断を許さない状況は続きそうです」