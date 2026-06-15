2026年1月、熊本県阿蘇中岳第一火口内に大破した状態で見つかった遊覧ヘリ。まもなく半年となる15日、機体の引き上げに向けて、作業が始まりました。



熊本県警や委託業者などが現場周辺に立ち入り、状況の確認や重機の搬入を行いました。



■前田清鈴記者「火口の周辺では、ヘリの引き上げに向けた準備が行われています」



2026年1月、阿蘇中岳第一火口の斜面で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。





台湾からの観光客2人とパイロット1人が乗っていましたが、二次災害のおそれから救助活動は打ち切られました。そして、6月12日。県警は、3人と機体の引き上げを捜査の一環として行うことを明らかにしました。作業は、千葉県の業者に委託し、火口の中に人は入らず、無人の重機を遠隔操作する方針です。

阿蘇市などで構成する「阿蘇火山防災会議協議会」は、火口周辺への工事関係者の立ち入りを7月末まで許可。



初日の15日は、工事に使うとみられる重機やコンテナが、火口近くに次々と運び込まれました。



県警によりますと、現地の状況を確認したうえで、今後の工程を協議したということです。



工事のため、阿蘇市は阿蘇中岳第一火口の南東側にある砂千里ヶ浜への立ち入りを禁止すると発表しました。

一方、15日は阿蘇市議会本会議後、全員協議会が開かれました。



■阿蘇市 松嶋和子市長「5か月近くにわたり多くの方々にご心配をかけましたこと、深くお詫び申し上げるとともに、皆様のご理解、ご協力により、問題解決に向けて大きく前進することができましたこと、改めて感謝申し上げます。」

機体の引き上げ工事は、7月にかけて行われ、県警は、8月までの完了を目指しているということです。