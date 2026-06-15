巨人の4年目の内野手・門脇誠選手がとある“出会い”について思いを明かしました。

2022年に創価大からドラフト4位で入団した門脇選手は、「鉄壁の守備」を持ち味に、ルーキーイヤーからレギュラーとして活躍。期待を受けて、2年目には背番号35から「5」に変更されました。

しかし、3年目以降は出場機会が減少。「悔しいですね。自分より若い選手も出ていますし、なんとかそこに割って入りたいという思いを持っています」と、もがき続けています。

そんな門脇選手に、転機となる“出会い”が訪れたのは、オフ期間の2025年12月。田中千晴投手(楽天)、杉山遙希投手(西武)らとともに、沖縄本島から5キロの位置にある津堅島(つけんじま)で自主トレを行いました。

人口減少・少子高齢化に悩む地域には「(児童・生徒が)みんな少ない中でも勉強に励む姿を見て、その子たちのためにも頑張りたいなという思いになりました」と特別な思い。投球マシーンを持参し体育館で球場さながらのバッティング練習を行ったほか、校庭での守備練習では子供たちとともに汗を流しました。

滞在期間は野球だけでなく、子供たちから伝統芸能のプレゼントを受けたり、自身の手形モニュメントがつくられるなど、様々な体験を味わい、「自分の手形が残って、ファンの方々が来てくださったらすごくうれしい」と笑顔で語ります。

自主トレから半年が経過したいま、門脇選手は今季39試合に出場(14日現在)。再び島民からの応援メッセージ動画をもらい、「苦しいときとか、あまりよくないときでも常につながっているという思いがあると頑張れますし、自分の中で救いになっています。スタメンで出て球場に足を運んでもらえるように頑張っていきたいです」と活躍を誓いました。

(6月7日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)