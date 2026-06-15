ロシア軍は１４日夜から１５日未明にかけてウクライナ各地を無人機やミサイルで攻撃し、英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、首都キーウでは集合住宅などに直撃して５人が死亡、２９人が負傷した。

国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録されている「キーウ・ペチェルシク大修道院」で火災が起きた。

敷地内にある大聖堂の屋根が炎上したという。キリスト教東方正教会の大修道院は１１世紀に建てられ、１９９０年に世界遺産に登録された。ロシアによる侵略開始後の２０２３年に、遺産の価値を損なう脅威にさらされている「危機遺産」に指定されていた。

ウクライナのユリヤ・スビリデンコ首相は１５日、ＳＮＳで「ウクライナの国民と文化遺産に対する野蛮な攻撃だ」と批判した。

これに対し、露国防省は１５日、ウクライナの「テロ攻撃への報復」として軍需関連施設などに攻撃を加えたとＳＮＳで発表し、民間施設への攻撃を否定した。

大修道院にも言及し、ウクライナが弾道ミサイルなどの迎撃に使用する米国製地対空ミサイルシステム「パトリオット」のミサイルが直撃したと主張した。「西側諸国が使用期限切れのミサイルをウクライナに供与した」ため、ミサイルが正常に機能しなかったとする一方的な見方も示した。