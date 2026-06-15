◇MLB ロッキーズ23-9アスレチックス(日本時間15日、ラスベガス・ボールパーク)

ロッキーズ打線が23得点と打線が爆発し、菅野智之投手を救いました。

菅野投手がアスレチックス戦に先発登板。今季14度目の先発マウンドに上がった菅野投手でしたが、初回から連続タイムリーを浴びるなど4失点。2回と4回にも失点を許すなど、序盤から苦しい展開が続きます。

しかし、この日は味方打線が序盤から繋がりを見せます。4回までに8得点を奪うと、5回には相手2番手から4番ハンター・グッドマン選手のソロホームランを皮切りに猛攻。さらに1アウト1、2塁のチャンスを演出すると、連続タイムリーや犠牲フライで打線が繋がり、この回一挙6得点を奪いました。

大きな援護をもらった菅野投手でしたが、直後の5回裏には2ランホームランを浴びるなどさらに2失点。5回を投げ終えたところで降板となり、この日は5回97球を投げ9安打、1本塁打、2奪三振、2四球、8失点という成績でした。

一方の打線は以降も攻撃の手を緩めず、7回に4点を追加。さらに8回にはノーアウト満塁の好機からウィリー・カストロ選手に満塁ホームランが飛び出すなど5点を加えました。終わってみれば計23得点を挙げたロッキーズが、23-9で快勝しました。

菅野投手は今季7勝目をマーク。チームも連敗を「3」でストップさせています。