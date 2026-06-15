サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。熱狂に包まれた会場では、今大会も試合後に日本サポーターがごみ拾い。米レポーターは「みなさん、最後に自分のゴミを片付けたのはいつですか？」と問いかけた。

現地からレポートしたのは、ダラスの放送局「FOX4」のレポーター、スティーブン・ダイアル氏。自身のXで公開したニュース映像の中で「アクションやしびれるような熱狂を求めていたなら、今日の試合にはそれがありました。サムライブルーと、オランダから来たオレンジの人々。観客はこの試合でチケット代以上の価値を得たことでしょう」と試合内容を絶賛した。

観客へのインタビュー映像が流れた後、紹介されたのは日本サポーターのよる恒例のごみ拾い。「前回のワールドカップでもこれ（清掃活動）で話題になりました。サムライブルーのファンたちは、青いビニール袋を持参し、試合中はそれを応援のチャントに使い、試合後には自分たちのセクションを掃除する姿が見られます」と伝えた。

続けて「間違いなく、アメリカでは見慣れない光景です。皆さんはスポーツイベントのあと、最後に自分のごみを片付けたのはいつですか？」と米国の視聴者に問いかけた。「彼らは、飲み物や食べ物を楽しんだスタンドで、帰る前に自分たちのセクションを掃除していました。日本のファンの一人は、『これが私たちの当たり前なんです』と教えてくれました」と感心した様子で語った。



（THE ANSWER編集部）