4児の父・織田信成「今日は自分の分も」サッカー見ながら作った焼肉弁当公開「おかずの種類が豊富」「詰め方にセンス感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月15日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「お肉たっぷりで美味しそう」息子＆自分の分の手作り弁当
織田は「＃お弁当備忘録」と題し、2人分の弁当の写真を投稿。白米の上にボリュームのある焼肉をのせ、にんじんの副菜、具入りの卵焼き、焼きそば、ベーコンとほうれん草のソテーを詰めた2段弁当と、白米に焼肉、ブロッコリー、卵焼き、にんじんの副菜を美しく詰めた曲げわっぱ弁当を披露した。「サッカー見ながら楽しくお料理」と日本時間15日早朝に行われた「FIFAワールドカップ2026」日本対オランダ戦を観戦しながら作ったと思われ、「今日は自分の分も」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで美味しそう」「息子さんのお弁当、おかずの種類が豊富」「卵焼きの具材はなんだろう」「自分の分もつくってすごい」「楽しくお料理って素敵」「詰め方にセンス感じる」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「お肉たっぷりで美味しそう」息子＆自分の分の手作り弁当
◆織田信成、サッカー見ながら作った2人分の弁当披露
織田は「＃お弁当備忘録」と題し、2人分の弁当の写真を投稿。白米の上にボリュームのある焼肉をのせ、にんじんの副菜、具入りの卵焼き、焼きそば、ベーコンとほうれん草のソテーを詰めた2段弁当と、白米に焼肉、ブロッコリー、卵焼き、にんじんの副菜を美しく詰めた曲げわっぱ弁当を披露した。「サッカー見ながら楽しくお料理」と日本時間15日早朝に行われた「FIFAワールドカップ2026」日本対オランダ戦を観戦しながら作ったと思われ、「今日は自分の分も」とつづっている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで美味しそう」「息子さんのお弁当、おかずの種類が豊富」「卵焼きの具材はなんだろう」「自分の分もつくってすごい」「楽しくお料理って素敵」「詰め方にセンス感じる」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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