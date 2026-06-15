「旦那さん、重要な仕事任されてないんじゃない？」軽く見られた超ダラダラ夫。大出世を遂げたワケ

家ではいつもマイペースでダラダラしている夫。

しかし、後輩から聞いた夫の会社での姿はまったくの別人！？

筆者の友人D子が実際に体験した夫エピソードをご紹介します。

うちの夫はマイペース

うちの夫はとにかくマイペースな性格です。

休日は、ずっとソファに寝転びながら、お菓子を食べて動画三昧。

そのまま昼寝をして、起きたらそのまま動画を見始めます。

さらに平日の朝もとてものんびりしていて、こちらが焦るくらいギリギリまでコーヒーを飲んでいるので、

「大丈夫？ 間に合う？」

といつも心配になるほど。

ちゃんと仕事してる！？

しかも

「今日はどうだった？」

と夫が帰ってきて聞いても、

「まあ普通」

「なんとかなった」

といつも涼しい顔。

正直、

「この人、ちゃんと仕事してるのかな？」

と思うことも。

ある時、友人にその話をすると

「それって、重要な仕事を任されてないんじゃないの？」

「責任ある立場の人って、もっと大変そうだよ」

と言われ、

「そうなのかな。大丈夫かな」

と少しだけ夫の将来が心配になってしまったのです。

夫が突然の昇進！？

そんな夫に、ある日昇進の知らせが。

しかも、わりと大きめの部署の管理職で、

「え、なんで？」

と思わず聞いてしまった私。

すると夫は、

「まあ、運じゃない？」

といつものようにマイペースに答えるのでした。