日本のワールドカップ初戦は、手に汗握る熱戦となりました。地元ゆかりの選手の活躍もあり、強豪オランダ相手に劇的ドロー。貴重な「勝ち点1」に福岡の街も沸きました。

アメリカ・ダラスで行われたFIFAワールドカップ2026、日本の初戦。強豪、オランダを相手に2度のリードを奪われながらも、値千金のゴールで劇的ドローとなりました。





この展開に福岡でも、早朝の試合にもかかわらず、集まった多くの人が歓声を上げました。■サポーター「取られては取って、取られては取っての展開でしたが、本当に選手はよく動いてくれたと思います。」「次のチュニジア戦に向けても、大きな勝ち点1だと思います。」

日本の初戦終了からわずか1時間後。通勤時間帯の福岡市・天神には、まだ試合の興奮が冷めない人たちがいました。



■サポーター

「（Q.この後の予定は？）もちろん仕事です。（Q.寝不足は大丈夫ですか？）大丈夫です。いい試合を見せてもらったので、これをエネルギーに頑張りたいと思います。」

「今から仕事に行くのですが、いい試合だったので起きて良かったなと思います。」

一方、JR博多駅では。



■野口明日香記者

「歴史的引き分けとなった、けさの試合を熱く伝える号外が、JR博多駅前で配られました。」



■配布スタッフ

「ワールドカップの号外です。どうぞ。」



初戦からいきなりの号外。多くの人が手に取っていました。

■サポーター

「ホテルの部屋で見ました。感動しました。」

「注目していた選手は鎌田選手でしたが、どの選手もすごくよく動いてくれて、チャンスは作ってくれたので良かったと思います。」

劇的な同点ゴールを記録したのが、司令塔の鎌田大地選手（29）です。



Jリーグ・サガン鳥栖でプロキャリアをスタートし、世界へと羽ばたきました。



その本拠地、佐賀県鳥栖市に隣接する福岡県久留米市には、サガン鳥栖ゆかりの店があります。



■中村安里記者

「こちらにはサッカーのスパイクも飾られています。」



バイク好きが集まるカフェに併設された、サガン鳥栖サポーターのためのスペースです。



店長の大森さんももちろん、サガン鳥栖の熱烈なサポーターです。鎌田選手の活躍に、胸を熱くしていました。



■サガン鳥栖ファンズカフェ・大森聖美店長

「サガン鳥栖のサポーターの一人として、すごくうれしいゴールになったなと思います。すごく誇りに思いますし、もっともっと活躍してもらえればと思います。」

■鎌田大地選手（29）

「ビハインドになってもしっかりやっていけば自分たちはチャンスを作れると思っていたし、この8年間でみんなが積み上げてきたものがしっかり出たかなと思います。2戦目でしっかり勝ち点3を取って、グループ突破を決められるようにやっていきたいと思います。」



さらに、途中出場した福岡出身の冨安健洋選手（27）も。



■冨安健洋選手（27）

「きょうの勝ち点1が無駄にならないように、次は勝ち点3を取りに行くゲームだと思いますし、また最高の準備をして次の試合に向かっていければいいなと思います。」



「最高の景色を」をスローガンに掲げる日本代表。続くグループステージ第2戦でも、地元ゆかりの選手をはじめとした森保ジャパンの活躍に期待しましょう。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月15日午後5時すぎ放送