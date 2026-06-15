「くまのプーさん」、金貨＆銀貨販売 誕生100周年コインシリーズ最終章
英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店のコインパレス（神戸市中央区）は11日から、「イギリス 2026 くまのプーさん100周年記念 第3弾 金／銀貨」を販売している。
【画像】かわいらしいプーさんが描かれたプルーフコイン
くまのプーさんは、A.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏によって1926年に発表された児童書『Winnie the Pooh』に登場する、可愛らしくも勇気あるくまの主人公。物語は、プーさんと仲間たちが暮らす100エーカーの森を舞台に展開され、作者ミルンの息子をモデルにした少年、クリストファー・ロビンも登場する。その後、ディズニーによるアニメーション化によって、赤いシャツを着た現在のアイコニックなプーさんの姿が生まれた。
『くまのプーさん』誕生100周年を記念し、3つのテーマに分かれた全3章構成の記念コインコレクション。第1弾のテーマは「やさしさ（Kindness）」、第2弾のテーマは「忠誠（Loyalty）」。
そして最終章を飾る今回の第3弾テーマは「友情（Friendship）」。ティガー、イーヨー、ピグレット、プーの仲良し4人組が楽しげに談笑している様子が描かれている。前作同様に水彩画のようなタッチでE.H.シェパード氏の挿絵に近い優しさや温かみを感じるデザインとなっている。
【画像】かわいらしいプーさんが描かれたプルーフコイン
くまのプーさんは、A.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏によって1926年に発表された児童書『Winnie the Pooh』に登場する、可愛らしくも勇気あるくまの主人公。物語は、プーさんと仲間たちが暮らす100エーカーの森を舞台に展開され、作者ミルンの息子をモデルにした少年、クリストファー・ロビンも登場する。その後、ディズニーによるアニメーション化によって、赤いシャツを着た現在のアイコニックなプーさんの姿が生まれた。
そして最終章を飾る今回の第3弾テーマは「友情（Friendship）」。ティガー、イーヨー、ピグレット、プーの仲良し4人組が楽しげに談笑している様子が描かれている。前作同様に水彩画のようなタッチでE.H.シェパード氏の挿絵に近い優しさや温かみを感じるデザインとなっている。