能登半島地震で被災した氷見市の酒蔵で先週金曜日、新酒のお披露目が行われました。仕込みに使われたのは、氷見市の固有種のサクラから採取された酵母です。水や米だけでなく、酵母まで「オール氷見」にこだわった新酒。そこに込められた復興への思いを取材しました。



森本記者

「こちらが髙澤酒造場の新酒『ＡＫＥＢＯＮＯ ＳＵＮＲＩＳＥ』です。ラベルには美しい氷見の日の出が描かれています」





氷見市唯一の酒蔵「髙澤酒造場」では今月１２日、杜氏や県食品研究所の職員らが新酒の完成を祝いました。新しい日本酒「ＡＫＥＢＯＮＯ ＳＵＮＲＩＳＥ」。仕込みに使われたのは、氷見市の天然記念物「ヒミクヅロキクザクラ」から採取した酵母です。樹齢はおよそ２４０年。古くからご神木とされる、氷見にしかない固有品種です。県食品研究所が２年前から、醸造試験を重ねてきました。これまでにない華やかな香りと、しっかりとした味わいが特徴です。髙澤酒造場 髙澤龍一社長「能登半島地震の直後に（地元造園業者の）孫田さんから『氷見にヒミクヅロキクザクラという桜があり、そこから酵母を分離して何か元気の出る面白いことができないか』という相談を受けたのが始まりです」能登半島地震で震度５強を観測した氷見市。髙澤酒造場でも、大正時代につくられた蔵にひびが入ったほか、土壁が崩れるなどの被害がありました。地震当時の髙澤龍一社長「ここに２０２３年末にお酒を詰めて置いてあったのが、地震でこっちに倒れたって感じです。ケースごと倒れました」それでも髙澤さんは、前を向き続けました。「曙」という銘柄で親しまれている酒蔵。今回の新酒「ＳＵＮＲＩＳＥ」という名前には、復興への願いが込められています。髙澤酒造場 髙澤龍一社長「これからもっともっと氷見が活力ある町になるという願いを込めて、『ＳＵＮＲＩＳＥ＝昇ろう』という意味合いも込めて、このラベルとネーミングにしました」「これからもっともっと氷見は面白くて楽しみ溢れる、そして美味しい氷見になるように頑張りますので、このお酒を飲んで楽しんでいただいて、そして今度はこの風景を見に氷見来ていただけたらと思います」この新しい酒１７００本はきょう出荷され、富山県内のほか、東京や大阪の酒店にも並ぶということです。