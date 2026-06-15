NIGO手掛けるHUMAN MADE、高橋盾のアンダーカバーの全株式取得へ 33年の時を経て“裏原ブーム”の礎「NOWHERE」タッグ再び
ファッションブランド・HUMAN MADEは15日、公式サイトにて、株式会社アンダーカバーの全株式を取得することについて、基本合意書を締結することを決議したと発表。現状、合意書には「法的拘束力はない」としているものの、「今後、法的拘束力のある株式譲渡契約（以下「本契約」）を締結することを目指し、協議・検討を進める予定」としている。
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発表された「アンダーカバーの株式取得に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」と題した文書では、「株式取得の目的」として「当社は、「CULTIVATE CULTURE」というパーパスを掲げ、人間の閃きと、人の手が生み出すカルチャーの芽を、マンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てていくことを目指しています。このパーパスの実現に向けた成長戦略の一つとして、ブランド資産の価値が十分に利益につながっていない企業を買収し、HUMAN MADEに続く、第二第三の柱として成長させていくことを方針として掲げています」と大枠を説明。
「アンダーカバー社が運営するブランドUNDERCOVERは、ストリートとモードを融合した独自のポジションを確立し、30年以上にわたり培われたブランドの歴史とともに、世界中で高い知名度を有するデザイナーズブランドです。当社とアンダーカバー社は、2025年にコラボレーションアイテム「HUMAN MADE × UNDERCOVER」を発売するなど、これまでも協業を通じて良好な関係を築いてきました。当社は、アンダーカバー社が有するブランド価値やクリエイティブに対する姿勢、カルチャーを起点とした事業づくりについて、当社のパーパスである「CULTIVATE CULTURE」および事業方針との高い親和性を有していると考えています」とこれまでの歴史について振り返った。
そのうえで、「なお、アンダーカバー社の代表取締役である高橋盾氏は、当社の大株主でありクリエイティブディレクターのNIGO氏と30年以上の親交があり、ともに1990年代の裏原宿ストリートカルチャーの代表格として時代を席巻してきました。その後パリコレクションに進出を果たすことで世界的に認知され、今では日本を代表するデザイナーの一人として知られています。また、1993年に両氏が共同で開業したショップ「NOWHERE（ノーウェア）」は、後のストリートカルチャーやファッションの礎となる、いわゆる“裏原ブーム”の象徴的存在となりました。同ムーブメントは、世界のファッション史においても重要な潮流の一つとして評価され、現在のラグジュアリーブランドや欧米をはじめとするグローバルなファッションシーンにも影響を与え続けています」と、HUMAN MADEを手掛けるNIGO氏と、アンダーカバー社の代表取締役である高橋盾氏の関係性についても言及。
これらの要因から「このような背景のもと、当社はアンダーカバー社をグループに加え、当社の保有する経営ケイパビリティをかけ合わせてビジネスモデルを変革し、同社のブランド価値、およびグループ全体の企業価値向上が期待できると判断し、株式取得に向けた具体的な協議を進めるための基本合意書を締結することを決議しました」とした。
そして今後の見通しとして、「本株式取得が予定通り実行された場合、アンダーカバー社は2028年1月期第1四半期より当社の連結子会社となる予定です。また、本件が当社グループ2027 年1月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでいますが、中長期的には当社グループの連結業績の向上に資するものと考えています。なお、開示すべき事項が発生した際には、速やかにお知らせいたします」と伝えた。
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発表された「アンダーカバーの株式取得に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」と題した文書では、「株式取得の目的」として「当社は、「CULTIVATE CULTURE」というパーパスを掲げ、人間の閃きと、人の手が生み出すカルチャーの芽を、マンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てていくことを目指しています。このパーパスの実現に向けた成長戦略の一つとして、ブランド資産の価値が十分に利益につながっていない企業を買収し、HUMAN MADEに続く、第二第三の柱として成長させていくことを方針として掲げています」と大枠を説明。
そのうえで、「なお、アンダーカバー社の代表取締役である高橋盾氏は、当社の大株主でありクリエイティブディレクターのNIGO氏と30年以上の親交があり、ともに1990年代の裏原宿ストリートカルチャーの代表格として時代を席巻してきました。その後パリコレクションに進出を果たすことで世界的に認知され、今では日本を代表するデザイナーの一人として知られています。また、1993年に両氏が共同で開業したショップ「NOWHERE（ノーウェア）」は、後のストリートカルチャーやファッションの礎となる、いわゆる“裏原ブーム”の象徴的存在となりました。同ムーブメントは、世界のファッション史においても重要な潮流の一つとして評価され、現在のラグジュアリーブランドや欧米をはじめとするグローバルなファッションシーンにも影響を与え続けています」と、HUMAN MADEを手掛けるNIGO氏と、アンダーカバー社の代表取締役である高橋盾氏の関係性についても言及。
これらの要因から「このような背景のもと、当社はアンダーカバー社をグループに加え、当社の保有する経営ケイパビリティをかけ合わせてビジネスモデルを変革し、同社のブランド価値、およびグループ全体の企業価値向上が期待できると判断し、株式取得に向けた具体的な協議を進めるための基本合意書を締結することを決議しました」とした。
そして今後の見通しとして、「本株式取得が予定通り実行された場合、アンダーカバー社は2028年1月期第1四半期より当社の連結子会社となる予定です。また、本件が当社グループ2027 年1月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでいますが、中長期的には当社グループの連結業績の向上に資するものと考えています。なお、開示すべき事項が発生した際には、速やかにお知らせいたします」と伝えた。