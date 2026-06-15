全国で「マシンピラティス」の人気が高まっています。専用の器具を使ったエクササイズとして、幅広い世代の女性から支持を集めています。その人気の背景を取材しました。



富山市婦中町のファボーレにある女性専用のマシンピラティススタジオです。全国的に店舗数が増えていて、この系列店は２０１８年に東京で１号店をオープンして以来、先月までに全国１４２店舗まで急拡大しています。





澤越キャスター「マシンピラティス、一体どんな効果があるのか。最近運動不足で少しできるか心配ですが、体験してみます」Ｑピラティスとマシンピラティスってどう違うのか、違いを教えてください。講師のＡＯＮＯさん「マットピラティスは自分の力を使って呼吸を意識しながら行っていく。今回はマシンを使っていくので、このスプリングっていってバネなんですけど、バネで重さを調節しながら、体の関節などに負担を与えずに動くことができます」一般的なピラティスはマットの上で自分の筋力を使って行いますが、マシンピラティスでは専用のベッドのような器具を使用します。まずは今の体の状態をチェックします。澤越キャスター「わー、難しい。全然バランスが取れないですね」「今、ちょっと後ろ重心で、若干右に寄っちゃうなっていう感じがしますね」自分の体の「ゆがみ」や「癖」を知り、基本の呼吸法を習ったら、レッスンスタートです。普段あまり使わない内ももやお腹、二の腕などを、マシンの補助を受けながら全身を鍛えていきます。専用の器具が動きをサポートしてくれるため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。また、集中して自分の体と向き合う時間を持てることも、利用者から支持される理由の一つです。澤越キャスター「こんなに自分の身体と向き合う時間っていうのは普段なかなかつくることができないので、改めていい時間だなと思いました」レッスンを終え、もう一度体をチェックすると…。澤越キャスター「どこに立てばいいのかというのがなんとなくわかる感じがして、骨盤周りが安定した感じがします」講師のＡＯＮＯさん「おなかの奥の筋肉にスイッチが入っている状態なので、より骨盤周りが安定していくことにもつながっていきます」スタジオには３０代～４０代を中心に、７０代までの幅広い世代が通っています。６０代女性（ダンス講師）「サポートしてくれる道具はいっぱいあるので、「このまま来られるようだったら７０までいや７５までかなと思います」４０代女性（看護師）「夜勤とかもある仕事なのでものすごく自律神経もくるっているので、整えたいなっていうのもあって」講師のＡＯＮＯさん「身体が整ってくると心の方もすっきりとした感覚などもでてくるかなと感じます」マシンが動きをサポートしてくれるので、正しい姿勢を意識しながら体を動かすことができて、気軽に始められるのがいいと思いました。