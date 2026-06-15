３年前、大雨による氾濫被害を受けた立山町白岩地区でおととい、住民が参加しての防災訓練が行われました。危険を知らせる情報をいかに伝えるか、住民の試行錯誤が続いています。神林記者のリポートです。



神林記者

「白岩川では現在も護岸の補修工事が行われており３年前の爪跡がいまだ残ります。そんな中きょうは県と地元住民らが訓練を行い、命を守る行動を確認しました」





おととい、立山町の山あいにある白岩地区で行われた訓練は「レベル３大雨警報」が発表された想定で行われました。３年前の６月、記録的な大雨により県が管理する白岩川ダムは緊急放流を実施しました。緊急放流は、ダムが満水となりこれ以上水をためられなくなった際に、流れ込む水をそのまま下流へ流す操作です。この緊急放流で白岩川は氾濫し、立山町では住宅１３棟が床上浸水や床下浸水の被害を受けました。防災無線「警戒レベル３ 高齢者等避難情報です」今回の訓練では、川の緊急放流を知らせるサイレンと住民に危険を伝える防災無線を受けて、住民が公民館へ避難し、県と町の情報共有や避難までの手順などを確認しました。訓練参加した住民「友達からみんなそろって避難するようにします」「なかなか１人避難できない方もおられると思うので、近所の人が気を配ってお手伝い出来たら」３年前の大雨では緊急放流の情報提供が十分ではなかったことが課題として残りました。このため県は去年から、緊急放流の際に鳴らすサイレンを通常の放流よりも音を短くし、回数を増やすことにしました。ただ雨の音が大きい場合にはサイレンがかき消されてしまう恐れもあります。山田良秋区長「ごめんください。白岩公民館に避難してください」地元自治会は、新たな対策として緊急連絡網を作り、班ごとに担当者が地区を回り避難を促す呼びかけを行うことにしました。山田良秋区長「いろいろ問題点出てくると思いますけど、改善しながら前へ前へ進んでいかなければならないなと」「二度とああいう災害がないようにやっていきたいなと思っています」この日の訓練では「サイレンや防災無線が聞こえにくい」との声があがっていました。これに対し県と町の担当者は「改善策を検討したい」としました。その一方で「様々な手段を使って自ら災害の情報を取りに行ってほしい」と、情報収集の重要性を呼びかけました。富山県白岩川ダム管理事務所 谷嶋清重所長代理「待っていても届かない場合が多々あると思うので、なるべくテレビをつけたりインターネットスマホを見たりして情報を収集してほしいということを、重ねて言ったつもりです」命を守る行動を１人でも多くの人に確実に届けるための試行錯誤が続いています。